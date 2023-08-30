Под Калугой слышали взрыв. Это взрывчатка, оставшаяся от беспилотника

Жители Дзержинского района Калужской области слышали 30 августа громкий хлопок. Его происхождение объяснил губернатор региона Владислав Шапша.
«Это результат подрыва взрывчатки, которая осталась на месте падения сбитого сегодня ночью вражеского БПЛА», — написал он в своём телеграм-канале.
По его словам, саперы обследовали опасный груз и приняли решение уничтожить его.
Кроме того, добавил Шапша, сегодня днем на территории Дзержинского района средства ПВО сбили ещё один беспилотник. Оба беспилотника упали вне населенных пунктов. Никто не пострадал, разрушения инфраструктуры нет.
Ночью в Калужской области один БПЛА уничтожили на территории Сухиничского района (из повреждений — нарушение остекления одного жилого дома), а второй попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Начался пожар, он был быстро потушен. Никто не пострадал.
В общей сложности беспилотники ночью 30 августа атаковали семь российских регионов, в том числе Псков. Подробности читайте на «Фонтанке».