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    Из-за закрытия аэропорта Пскова РЖД наращивает поезда

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    В связи с временном закрытием аэропорта Пскова в составы поездов «Псков — Москва» 30 августа решено включить дополнительные вагоны.

    Фото: АО «ФПК»
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    Как сообщает АО «ФПК» (дочернее общество РЖД), будут пополнены два поезда.

    В состав поезда № 9/10 (Москва — Псков) включат один купейный и один плацкартный вагон (плюс 90 мест), в состав поезда 63/64 (Псков — Москва) — два плацкартных вагона (плюс 100 с лишним мест). В случае необходимости будут наращиваться и другие поезда.

    «Это даст пассажирам больше возможностей для поездок между этими городами», — отмечается в сообщении.

    Ночью 30 августа во Пскове вражеские беспилотники атаковали аэропорт (видео отражения атаки). Повреждения получили четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76, два из них загорелись. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что масштаб разрушений уточняется. Жертв нет. Воздушное пространство над Псковом и областью ограничено, аэропорт 30 августа не работает. Ведерников заявил, что все рейсы на среду отменены до выяснения характера повреждений взлетно-посадочной полосы. Росавиация проинформировала об отмене восьми рейсов.

    В общей сложности БПЛА ночью 30 августа атаковали семь российских регионов. Подробности читайте на «Фонтанке».

    Фото: АО «ФПК»

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