В Крыму отменяют школьные линейки: новости СВО за 29 августа

В Крыму решили оставить линейки только для первоклашек и выпускников Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 августа.



В Крыму отменяют школьные линейки Праздничные линейки в День знаний в Крыму проведут только для первоклассников и выпускников. Как заявил глава Крыма Серей Аксенов, такое решение принято в целях безопасности.

— Праздничные линейки в крымских школах 1 сентября пройдут только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов, — написал Аксенов в телеграм-канале. Ограничения связаны с безопасностью детей — в регионе по-прежнему остается «желтый» уровень террористической опасности.



В Калуге местный житель планировал теракт по заданию ВСУ ФСБ задержала жителя Калужской области, который готовил теракт на объекте критической инфраструктуры. Как рассказали в ведомстве, местный житель собирался воевать на стороне ВСУ.

— Обвиняемый по заданию боевиков осуществил подготовку к совершению террористического акта на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги, — заявили в ФСБ.

В тайнике задержанного нашли компоненты для изготовления бомбы, а в электронных устройствах обнаружена переписка с куратором ВСУ. На мужчину завели несколько уголовных дел: по факту приготовления к госизмене, к теракту, участия в деятельности террористической организации и прохождения обучения в целях терроризма.



Блогеры Руслан Карпук* и Майкл Наки* приговорены к 11 годам колонии Басманный суд Москвы заочно приговорил блогеров Руслана Карпука* и Майкла Наки* к 11 годам колонии по делу о фейках ВС РФ. Как сообщило РИА Новости, прокуратура настаивала на 13 годах лишения свободы.

— Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы, — заявили в суде, отметив, что обвиняемым также запрещено в течение пяти лет администрировать сайты после выхода из колонии.

По версии следствия, в марте 2022 года блогеры опубликовали видео на YouTube с ложной информацией о российских военных.



* Майкл Наки и Руслан Карпук признаны иностранными агентами.

Над Тульской областью сбили два беспилотника Утром 29 августа над Тульской областью были сбиты два беспилотника самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, БПЛА были уничтожены средствами ПВО.

— Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области, — заявили в Минобороны.

Ведомство не прокомментировало точное место уничтожения беспилотников и не рассказало о последствиях. Позже Минобороны заявили о еще нескольких попытках атаки — в районе 12 часов мск один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря, а в районе 16 часов мск украинский дрон уничтожили над Брянской областью.



В Омской области задержали агента Украины Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали агента спецслужб Украины. Задержанному ставили задачи по разведке и повреждению и уничтожению объектов инфраструктуры.

По информации УМВД по Омской области, парень выполнял задание от «куратора» с Украины. Он получал сообщения в мессенджере. На допросе он рассказал, что познакомился в интернете с неким Русланом, который выслал ему инструкцию, сообщают коллеги из NGS55.RU.



Задержанным оказался 21-летний житель Омска. Его обвиняют в умышленном поджоге релейного шкафа на перегоне железнодорожных путей. На него завели уголовное дело о государственной измене, также ему вменяется участие в деятельности террористической организации и диверсия.

