Полыхающий «Дэу» собрал плотную пробку на проспекте Большевиков

В 11:41 пожарным поступила информация о пожаре у дома 24 по проспекту Большевиков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. На перекрестке проспекта с улицей Крыленко загорелся легковой автомобиль Daewoo. В 11:53 возгорание ликвидировали, но машина успела выгореть полностью. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

Автомобильный пожар сильно затруднил движение транспорта на одной из крупных магистралей Невского района Петербурга днем 29 августа. Вспыхнувший автомобиль спасти не удалось.

Очевидец в телеграм-канале «Мегаполис» рассказал, что слышал хлопок. «Пожарные приехали за три минуты. Сейчас огромная пробка. Потом приехала ДПС. Скорая не приезжала», — добавил он.

По данным «Яндекс.Пробок», затор на проспекте Большевиков тянется к перекрестку с Крыленко почти от улицы Тельмана.