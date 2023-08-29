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    Полыхающий «Дэу» собрал плотную пробку на проспекте Большевиков

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    Автомобильный пожар сильно затруднил движение транспорта на одной из крупных магистралей Невского района Петербурга днем 29 августа. Вспыхнувший автомобиль спасти не удалось.

    В 11:41 пожарным поступила информация о пожаре у дома 24 по проспекту Большевиков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. На перекрестке проспекта с улицей Крыленко загорелся легковой автомобиль Daewoo. В 11:53 возгорание ликвидировали, но машина успела выгореть полностью. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

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    Очевидец в телеграм-канале «Мегаполис» рассказал, что слышал хлопок. «Пожарные приехали за три минуты. Сейчас огромная пробка. Потом приехала ДПС. Скорая не приезжала», — добавил он.

    По данным «Яндекс.Пробок», затор на проспекте Большевиков тянется к перекрестку с Крыленко почти от улицы Тельмана.

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    Фото: «Мегаполис»

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