    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, вос

    756мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd94.71eur102.26

    Автобус врезался в столб в Славянке. Есть пострадавшие

    1728
    6 комментариев

    Рейсовый автобус попал в серьезную аварию днем 28 августа в Пушкинском районе Петербурга. Травмы получили несколько пассажиров.

    На Северской улице на территории Славянки в Шушарах автобус Volgabus врезался в столб, сообщил читатель «Фонтанки». По данным «Организатора перевозок», в аварию попал автобус «Вест-Сервиса». В компании-перевозчике сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

    В результате ДТП пострадали четыре пассажира, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести и удовлетворительном состоянии. По факту произошедшего ведется проверка.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с автобусом
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close