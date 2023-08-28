Автобус врезался в столб в Славянке. Есть пострадавшие

Рейсовый автобус попал в серьезную аварию днем 28 августа в Пушкинском районе Петербурга. Травмы получили несколько пассажиров.



На Северской улице на территории Славянки в Шушарах автобус Volgabus врезался в столб, сообщил читатель «Фонтанки». По данным «Организатора перевозок», в аварию попал автобус «Вест-Сервиса». В компании-перевозчике сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести и удовлетворительном состоянии. По факту произошедшего ведется проверка.