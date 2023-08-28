Песков рассказал о похоронах Евгения Пригожина

Вопросы о том, где, как и когда похоронят главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пока остаются открытыми. В Кремле заявили, что ответы на них зависят от воли родных, и пока неизвестно, в каком формате будет проходить церемония.
«Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 августа.
Он добавил: «Наверняка, как только будет принято решение, оно будет обнародовано. Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников».
Песков отметил, что пока не будет понятно, когда и каким образом состоятся похороны, рано спрашивать, посетит ли их Владимир Путин, пишет ТАСС.
В Следственном комитете накануне сообщили, что личности всех десяти погибших в авиакатастрофе в Тверской области установлены и соответствуют заявленному в полётном листе списку. В нём были в том числе Евгений Пригожин и его помощник Дмитрий Уткин по прозвищу Вагнер, которого считают основателем ЧВК.
Судебно-медицинский эксперт высшей категории, генеральный директор Медико-биологического центра Владимир Скакун объяснял, почему похорон погибших в самолёте нужно подождать.