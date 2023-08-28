Песков рассказал о похоронах Евгения Пригожина

Вопросы о том, где, как и когда похоронят главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пока остаются открытыми. В Кремле заявили, что ответы на них зависят от воли родных, и пока неизвестно, в каком формате будет проходить церемония.



«Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 августа.

Он добавил: «Наверняка, как только будет принято решение, оно будет обнародовано. Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников».