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    Умер режиссер и сценарист Глеб Панфилов. Ему было 89 лет

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    Народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Глеб Панфилов умер 26 августа в возрасте 89 лет. Об этом ТАСС сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

    «Ушел из жизни народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов, уникального таланта кинорежиссер, режиссер драматического театра», — цитирует ТАСС слова Варшавера.

    О дате и времени прощания будет сообщено позже.

    Панфилов родился в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на «Ленфильме», где снял свой художественный дебют «В огне брода нет». Панфилов ставил спектакли в «Ленкоме» и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет, напоминает РИА Новости.

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