Законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства внесут в Госдуму на следующей неделе

Законопроект о лишении приобретенного гражданства тех, кто уклоняется от призыва и мобилизации, в ближайшее время будет внесен на рассмотрение, сообщил в своем Telegram-канале депутат от КПРФ Михаил Матвеев.



«Законопроект о лишении приобретённого российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учёт и мобилизации готов и на следующей неделе будет внесён в Госдуму», — написал 26 августа Матвеев.

Ранее глава СПЧ предложил выдавать иностранцам паспорта РФ одновременно с постановкой на воинский учет. А петербургская полиция дополнила новой опцией профилактические миграционные рейды. Искали не только иностранцев-нарушителей, но и их обрусевших земляков, которые, получив российский паспорт, забыли о сопутствующих воинских обязанностях.