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    Законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства внесут в Госдуму на следующей неделе

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    Законопроект о лишении приобретенного гражданства тех, кто уклоняется от призыва и мобилизации, в ближайшее время будет внесен на рассмотрение, сообщил в своем Telegram-канале депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

    «Законопроект о лишении приобретённого российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учёт и мобилизации готов и на следующей неделе будет внесён в Госдуму», — написал 26 августа Матвеев.

    Ранее глава СПЧ предложил выдавать иностранцам паспорта РФ одновременно с постановкой на воинский учет. А петербургская полиция дополнила новой опцией профилактические миграционные рейды. Искали не только иностранцев-нарушителей, но и их обрусевших земляков, которые, получив российский паспорт, забыли о сопутствующих воинских обязанностях.

    Напомним, что Матвеев автор законопроекта о «ресторанном сборе» в пользу участников спецоперации и законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации для кандидатов наук и докторов наук, которые рекомендовал отклонить комитет по обороне.

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    Закон о лишении уклонистов гражданстваДепутат ГД Михаил Матвеев
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