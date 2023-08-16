Новая опция миграционных рейдов в Петербурге: увозят не только в полицию, но и в военкомат

Петербургская полиция дополнила новой опцией профилактические миграционные рейды. Искали не только иностранцев-нарушителей, но и их обрусевших земляков, которые, получив российский паспорт, забыли о сопутствующих обязанностях.



О нововведении в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 августа сообщили на примере рейда, который провели на Софийской овощебазе. Полицейские работали там два дня при взаимодействии с военкоматами.