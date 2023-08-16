Новая опция миграционных рейдов в Петербурге: увозят не только в полицию, но и в военкомат

Петербургская полиция дополнила новой опцией профилактические миграционные рейды. Искали не только иностранцев-нарушителей, но и их обрусевших земляков, которые, получив российский паспорт, забыли о сопутствующих обязанностях.
О нововведении в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 августа сообщили на примере рейда, который провели на Софийской овощебазе. Полицейские работали там два дня при взаимодействии с военкоматами.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
По линии миграции проверили почти 400 иностранцев, проблемы с документами нашлись у каждого седьмого. Один продемонстрировал подделку и стал фигурантом дела по статье 327 УК.
Уже успевших получить российское гражданство и не представляющих оперативного интереса с точки зрения основной цели рейда стороной не обходили.
«Пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство даёт не только права, но и обязанности», — рассказали в главке.
О конституционной обязанности воинской службы таким образом на Софийской овощебазе узнали более сотни мужчин. Практически всех доставили в военкомат Фрунзенского района для постановки на учёт.