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    Новая опция миграционных рейдов в Петербурге: увозят не только в полицию, но и в военкомат

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    Петербургская полиция дополнила новой опцией профилактические миграционные рейды. Искали не только иностранцев-нарушителей, но и их обрусевших земляков, которые, получив российский паспорт, забыли о сопутствующих обязанностях.

    О нововведении в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 августа сообщили на примере рейда, который провели на Софийской овощебазе. Полицейские работали там два дня при взаимодействии с военкоматами.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    По линии миграции проверили почти 400 иностранцев, проблемы с документами нашлись у каждого седьмого. Один продемонстрировал подделку и стал фигурантом дела по статье 327 УК.

    Уже успевших получить российское гражданство и не представляющих оперативного интереса с точки зрения основной цели рейда стороной не обходили.

    «Пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство даёт не только права, но и обязанности», — рассказали в главке.

    О конституционной обязанности воинской службы таким образом на Софийской овощебазе узнали более сотни мужчин. Практически всех доставили в военкомат Фрунзенского района для постановки на учёт.

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