В Госдуму внесли законопроект о «ресторанном сборе» в пользу участников спецоперации

Законопроект «О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции» внесли в Госдуму депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев. Об этом 17 мая стало известно из базы данных парламента.





В документе предлагается установить сбор в размере 1% от счета за услуги в ресторанах, ночных клубах и барах, а полученные деньги отправлять в госфонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

«Взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека <…> Создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членов их семей», — сказано в пояснительной записке.