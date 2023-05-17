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    В Госдуму внесли законопроект о «ресторанном сборе» в пользу участников спецоперации

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    Законопроект «О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции» внесли в Госдуму депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев. Об этом 17 мая стало известно из базы данных парламента.


    В документе предлагается установить сбор в размере 1% от счета за услуги в ресторанах, ночных клубах и барах, а полученные деньги отправлять в госфонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

    «Взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека <…> Создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членов их семей», — сказано в пояснительной записке.

    Дата рассмотрение законопроекта еще не определена.

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