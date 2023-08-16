Глава СПЧ предложил выдавать иностранцам паспорта РФ одновременно с постановкой на воинский учет

Синхронизировать выдачу иностранцам паспорта гражданина России с постановкой на воинский учет предложил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его слова 16 августа приводятся в телеграм-канале СПЧ.



На пресс-конференции по миграционному законодательству Фадеев отметил, что у граждан страны есть не только права, но и обязанности. Он отметил, что на воинский учет должны вставать все мужчины, в том числе и с проблемами со здоровьем, а не только военнообязанные



Ранее стало известно, что петербургская полиция дополнила новой опцией профилактические миграционные рейды. О конституционной обязанности воинской службы на Софийской овощебазе узнали более сотни мужчин. Практически всех доставили в военкомат Фрунзенского района для постановки на учёт.

