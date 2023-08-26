    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, с-в

    761мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.71eur102.26

    Докатился. Видео неприятного завершения приключений самокатчика на ЗСД

    1782
    23 комментария

    В соцсетях появилось видео, которое можно озаглавить «Как может закончиться то, что не следовало и начинать». Это финал путешествия молодого мужчины по ЗСД на электросамокате.

    Кадры 26 августа публикует паблик «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Излишне напоминать, что на ЗСД этот вид транспорта не должен был оказаться в принципе. На справедливые претензии сотрудников ЗСД самокатчик отреагировал грубо, толкался и хамил. В итоге силу применили и к нему.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В администрации ЗСД подтвердили, что неприятный эпизод произошел именно сегодня. Подробностей пока нет, но в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы» посетовали, что «не все нарушители адекватно реагируют на просьбу удалиться с дороги».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЗСДЭлектросамокат на ЗСД
    ЛАЙК3
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close