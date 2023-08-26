Докатился. Видео неприятного завершения приключений самокатчика на ЗСД

В соцсетях появилось видео, которое можно озаглавить «Как может закончиться то, что не следовало и начинать». Это финал путешествия молодого мужчины по ЗСД на электросамокате.

Кадры 26 августа публикует паблик «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Излишне напоминать, что на ЗСД этот вид транспорта не должен был оказаться в принципе. На справедливые претензии сотрудников ЗСД самокатчик отреагировал грубо, толкался и хамил. В итоге силу применили и к нему.

