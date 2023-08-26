Из Нигера гонят послов Франции и Германии, но пока никто не уехал

Мятежники, пришедшие к власти в Нигере, дали послу Германии в этой стране 48 часов, чтобы уехать, передает 26 августа РИА Новости.



Ранее в Нигере было принято решение лишить агремана и посла Франции, его также попросили уехать в течение 48 часов.



По данным африканских СМИ, французский посол якобы не отреагировал на вызов в МИД Нигера, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с представителями новых властей.



Официальный Париж в ответ заявил, что у мятежников Нигера нет полномочий просить посла покинуть страну.

