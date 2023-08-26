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    Из Нигера гонят послов Франции и Германии, но пока никто не уехал

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    Мятежники, пришедшие к власти в Нигере, дали послу Германии в этой стране 48 часов, чтобы уехать, передает 26 августа РИА Новости.

    Ранее в Нигере было принято решение лишить агремана и посла Франции, его также попросили уехать в течение 48 часов.

    По данным африканских СМИ, французский посол якобы не отреагировал на вызов в МИД Нигера, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с представителями новых властей.

    Официальный Париж в ответ заявил, что у мятежников Нигера нет полномочий просить посла покинуть страну.

    «Мятежники не имеют права выдвигать подобное требование, агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера», — цитирует ТАСС заявление французских дипломатов.

    Напомним, в конце июля в Нигере военные свергли президента Мохамеда Базума, а глава президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером страны. Эти события активно обсуждались на саммите Россия — Африка в Петербурге, сообщал 27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    После прихода к власти военные в Нигере объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию, заявив, что страна богата полезными ископаемыми, но живут ее граждане как рабы, и «им больше не нужны французы».

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