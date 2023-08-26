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    Ремонт в конце августа ограничит движение по Софийской и Дачному

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    С 27 по 29 августа новые ограничения движения из-за ремонта дорог и трамвайных путей, а также временных ограждений вступят в силу в пяти районах Петербурга. Об изменениях 25 августа предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Адмиралтейский район

    С 29 августа 2023 года по 17 июня 2024 года в связи с размещением временного ограждения у дома 26 по Рижскому проспекту, переулку Лодыгина, Курляндской улице и Ревельскому переулку будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

    • у дома 26 по Рижскому проспекту от переулка Лодыгина до Ревельского переулка;
    • по переулку Лодыгина от Рижского проспекта до Курляндской улицы;
    • по Курляндской улице от Ревельского переулка до переулка Лодыгина;
    • по Ревельскому переулку от Курляндской улицы до Рижского проспекта.
    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Кировский район

    С 27 августа по 21 сентября будут ремонтировать дорожное покрытие на Дачном проспекте от площади Стачек до бульвара Новаторов и проспекте Ветеранов от улицы Лени Голикова до улицы Подводника Кузьмина. В связи с этим водителей ждут ограничения движения:

    • до 9 сентября — на Дачном проспекте от площади Стачек до дома 10 по Дачному проспекту;
    • до 15 сентября — на Дачном проспекте от дома 14 по Дачному проспекту до бульвара Новаторов;
    • до 21 сентября — на проспекте Ветеранов от дома 16 по Ветеранов до улицы Подводника Кузьмина, включая перекресток с Подводника Кузьмина и боковой проезд.
    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    Продолжается ремонт дороги на участке улицы Седова от площади Бехтерева до улицы Дудко. На один день 27 августа из-за работ перекроют проезд по проспекту Елизарова, улице Ольги Берггольц, улице Ткачей, улице Крупской у улицы Седова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Петроградский район

    С 28 по 29 августа для ремонта трамвайных путей закроют сквозной проезд по Петроградской набережной через перекресток с улицей Куйбышева. Объехать участок можно будет по улице Чапаева, Большой Монетной улице, улицам Котовского и Куйбышева и Каменноостровскому проспекту. Также напомним, что до 10 октября ограничен проезд по Петроградской набережной от Аптекарского моста до Петровской набережной, а до 28 августа перекрыт участок Петроградской набережной от Сампсониевского моста до Аптекарского моста.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Пушкинский район

    В Шушарах с 27 августа по 7 октября отремонтируют дорожное покрытие на Софийской улице от КАД до Колпинского шоссе. В связи с этим до 12 сентября будет ограничено движение по Софийской от КАД до Ленсоветовской дороги.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспорта
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