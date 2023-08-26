Ремонт в конце августа ограничит движение по Софийской и Дачному

С 27 по 29 августа новые ограничения движения из-за ремонта дорог и трамвайных путей, а также временных ограждений вступят в силу в пяти районах Петербурга. Об изменениях 25 августа предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Адмиралтейский район

С 29 августа 2023 года по 17 июня 2024 года в связи с размещением временного ограждения у дома 26 по Рижскому проспекту, переулку Лодыгина, Курляндской улице и Ревельскому переулку будет ограничено движение транспорта на следующих участках: