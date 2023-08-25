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    В России сел первый самолет из КНДР. Наружу никто не вышел

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    Первый со времен пандемии самолет из КНДР приземлился во Владивостоке. Из зоны прилета международных рейсов никто не вышел, сообщило РИА Новости.

    Как передает агентство 25 августа, самолет Air Koryo кроме рейса в Россию (который был объявлен «техническим», а билеты не продавались) выполнил также и обратный рейс в Северную Корею, и на него уже пришли несколько групп пассажиров. Их встречали сотрудники полиции и «мужчины азиатской внешности со значками в виде красного флага на груди».

    Власти Приморья уточняют, что сегодняшний рейс технический, о возобновлении авиасообщения речи не идёт. В то же время еще один такой рейс запланирован в расписании на 28 августа.

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