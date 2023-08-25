«Фонтанка» показывает первый ретротрамвай для Петербурга. Это «Достоевский», а не «Довлатов»

На екатеринбургском «Уралтрансмаше» собран первый трамвай в стиле ретро. Он поедет в Петербург на испытания уже на выходных, 26–27 августа.
По данным «Фонтанки», в разной степени готовности находятся шесть трехсекционных вагонов из контракта на 54 ретротрамвая. В отличие от двухсекционных из той же партии, которые получат название «Довлатов», эти вагоны будут носить название «Достоевский».
Самый готовый, уже собранный вагон на выходных повезут двумя тралами в Петербург, где межведомственная комиссия проведет испытания. Результатом должен стать акт комиссии, в соответствии с которым трамвай запускается в серию.
Напомним, контракт на 12 двухсекционных и 42 трехсекционных ретротрамвая в лизинг «Горэлектротранс» заключили со «Сбербанк лизингом» в феврале 2022 года. Стоимость составляет почти 13 млрд рублей, оплата производится до конца 2030 года.
Сами вагоны выполнены в ретро-дизайне, в них очевидны мотивы модели «Стиляга», которая выпускалась с 50-х, однако техническое оснащение их такое же современное, как в других последних закупках ГЭТ. Цвет для вагонов выбирали голосованием, остановились на зеленом («Стиляга» в свое время был тоже зеленым). Поставить их должны в Третий трамвайный парк на Петроградской стороне, курсировать они будут по четырём маршрутам в центре города.
Изготавливаются вагоны на предприятии «Уралтрансмаш», которое является частью «Уралвагонзавода». После начала боевых действий он загружен в том числе гособоронзаказом. Как признавал председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, «ситуация непростая».
«Первые экземпляры готовы, они находятся на заводе и проходят пусконаладочные испытания. Напомним, мы их берем в лизинг у «Сбербанк лизинга», практически в полном сборе мы уже видели два вагона. Но прямо сейчас сказать, сколько их приедет в этом году, я не готов… Но завод намерен выполнить контракт. Работа по изготовлению партии идёт», — говорил он в интервью «Фонтанке».
Несмотря на это, еще в марте 2023 года ГЭТ заключил еще один контракт, на этот раз напрямую с «Уралтрансмашем» и без лизинга — на поставку еще 22 двухсекционных вагонов до середины 2024 года.