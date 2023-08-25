«Фонтанка» показывает первый ретротрамвай для Петербурга. Это «Достоевский», а не «Довлатов»

На екатеринбургском «Уралтрансмаше» собран первый трамвай в стиле ретро. Он поедет в Петербург на испытания уже на выходных, 26–27 августа.

По данным «Фонтанки», в разной степени готовности находятся шесть трехсекционных вагонов из контракта на 54 ретротрамвая. В отличие от двухсекционных из той же партии, которые получат название «Довлатов», эти вагоны будут носить название «Достоевский».

Самый готовый, уже собранный вагон на выходных повезут двумя тралами в Петербург, где межведомственная комиссия проведет испытания. Результатом должен стать акт комиссии, в соответствии с которым трамвай запускается в серию.

Напомним, контракт на 12 двухсекционных и 42 трехсекционных ретротрамвая в лизинг «Горэлектротранс» заключили со «Сбербанк лизингом» в феврале 2022 года. Стоимость составляет почти 13 млрд рублей, оплата производится до конца 2030 года.



Сами вагоны выполнены в ретро-дизайне, в них очевидны мотивы модели «Стиляга», которая выпускалась с 50-х, однако техническое оснащение их такое же современное, как в других последних закупках ГЭТ. Цвет для вагонов выбирали голосованием, остановились на зеленом («Стиляга» в свое время был тоже зеленым). Поставить их должны в Третий трамвайный парк на Петроградской стороне, курсировать они будут по четырём маршрутам в центре города.

