«Мы давно дружили. И долго». Кадыров выразил соболезнования семье Пригожина

«Мы давно дружили. И долго. С Евгением Викторовичем нам приходилось часто решать самые сложные вопросы. <…> Мы <…> содействовали ему в некоторых вопросах по Ливии и Африке. Нас многое связывало. <…>В один из визитов он вручил мне золотую медаль «Вагнера» «За особые заслуги». Этот момент вы видите на фото», — говорится в сообщении Кадырова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким Евгения Пригожина. Об этом он 24 августа написал в своем телеграм-канале.

Впрочем, глава Чечни вспоминает и о разногласиях в Пригожиным. По словам Кадырова, в последнее время глава ЧВК «Вагнер» «либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране».



Рамзан Кадыров также написал, что Пригожин внёс большой вклад в проведение СВО.



«И эту заслугу у него не отнять. Его гибель — большая утрата для всего государства», — резюмировал Кадыров.

