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    Крушение самолета Пригожина

    «Мы давно дружили. И долго». Кадыров выразил соболезнования семье Пригожина

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким Евгения Пригожина. Об этом он 24 августа написал в своем телеграм-канале.

    «Мы давно дружили. И долго. С Евгением Викторовичем нам приходилось часто решать самые сложные вопросы. <…> Мы <…> содействовали ему в некоторых вопросах по Ливии и Африке. Нас многое связывало. <…>В один из визитов он вручил мне золотую медаль «Вагнера» «За особые заслуги». Этот момент вы видите на фото», — говорится в сообщении Кадырова.

    Впрочем, глава Чечни вспоминает и о разногласиях в Пригожиным. По словам Кадырова, в последнее время глава ЧВК «Вагнер» «либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране».

    Рамзан Кадыров также написал, что Пригожин внёс большой вклад в проведение СВО.

    «И эту заслугу у него не отнять. Его гибель — большая утрата для всего государства», — резюмировал Кадыров.

    Напомним, бизнес-джет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разбился вечером 23 августа. В списке пассажиров, который опубликовала Росавиация, бизнесмен числился на борту, как и сам «Вагнер» — Дмитрий Уткин. Тела всех 7 пассажиров и 3 членов экипажа найдены, подробнее читайте на «Фонтанке».

    Хотя официальных данных экспертизы пока нет, о Пригожине в прошедшем времени 24 августа говорил президент РФ Владимир Путин.

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