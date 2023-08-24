В «Красном треугольнике» искали беспилотник. Тот, кто им управлял — обнаружен

В Горелово искали беспилотник. По данным «Фонтанки», тревожный сигнал поступил в полицию Красносельского района Петербурга 24 августа незадолго до полудня.



Бдительные граждане сообщили, что наблюдают странное в СНТ «Красный треугольник». Якобы мужчина запускает БПЛА, при этом в его речи садоводам слышится украинский акцент.



Полицейские отреагировали оперативно, и через несколько минут уже беседовали с 24-летним инвалидом 3 группы, уроженцем Петербурга. Он рассказал, что купил дрон на маркетплейсе и запустил его над своим дачным участком — хотел посмотреть, как семейная «фазенда» выглядит сверху. О запрете на запуск БПЛА не знал.

