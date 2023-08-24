В «Красном треугольнике» искали беспилотник. Тот, кто им управлял — обнаружен

В Горелово искали беспилотник. По данным «Фонтанки», тревожный сигнал поступил в полицию Красносельского района Петербурга 24 августа незадолго до полудня.
Бдительные граждане сообщили, что наблюдают странное в СНТ «Красный треугольник». Якобы мужчина запускает БПЛА, при этом в его речи садоводам слышится украинский акцент.
Полицейские отреагировали оперативно, и через несколько минут уже беседовали с 24-летним инвалидом 3 группы, уроженцем Петербурга. Он рассказал, что купил дрон на маркетплейсе и запустил его над своим дачным участком — хотел посмотреть, как семейная «фазенда» выглядит сверху. О запрете на запуск БПЛА не знал.
Попытка изъять дрон успехом не увенчалась — со слов гражданина, беспилотник был унесен порывом ветра и оператор потерял над ним контроль. К моменту прибытия патруля незадачливый авиатор как раз пытался обнаружить «птичку», прочесывая соседние участки в СНТ. Возможно, именно этими его действиями объясняется реакция соседей.