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    Поезда для ВСМ между Петербургом и Москвой будут делать в России

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    Завод поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой построят в российской столице. Группа «Синара» планирует начать строительство предприятия в 2024 году, первый состав рассчитывают произвести в 2027 году. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора группы Антона Зубихина.

    C 2028 по 2023 год, уточняет ТАСС, «Синара — транспортные машины» планирует произвести 50 высокоскоростных электропоездов.Также Зубихин добавил, что потребность в электропоездах — больше.

    Ранее стало известно, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой ориентировочно достроят и запустят в 2028 году.

    Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что время пути из Москвы в Петербург по ВСМ составит два часа пятнадцать минут. Что еще известно о мегапроекте, читайте в материале «Фонтанки».

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