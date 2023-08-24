Поезда для ВСМ между Петербургом и Москвой будут делать в России

Завод поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой построят в российской столице. Группа «Синара» планирует начать строительство предприятия в 2024 году, первый состав рассчитывают произвести в 2027 году. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора группы Антона Зубихина.

C 2028 по 2023 год, уточняет ТАСС, «Синара — транспортные машины» планирует произвести 50 высокоскоростных электропоездов.Также Зубихин добавил, что потребность в электропоездах — больше.

Ранее стало известно, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой ориентировочно достроят и запустят в 2028 году.

