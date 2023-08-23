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    Перед смертью «хотел начудить». Девять лет за решеткой проведет житель Тюмени, в марте взявший заложников

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    К девяти годам за решеткой приговорил суд жителя Тюмени, в марте взявшего в заложники продавцов магазина, передаёт 23 августа портал 72.RU. «Фонтанка» рассказывала о событиях той ночи.

    Напомним, 34-летний Алексей Газиев взял в заложники троих сотрудников круглосуточного магазина «Магнит». Продавцов он запер в подсобке, они потом смогли сбежать через запасные выходы. Администратора связал скотчем и удерживал с ножом у горла. Нож Газиев тоже взял в магазине. Себя и заложника он снимал на видео, которое сопровождал нелестными комментариями в адрес местной полиции.

    Как сообщает 72.RU, в суде Газиев признался, что хотел покончить жизнь самоубийством из-за проблем с жильем, деньгами и плохими отношениями с бывшей женой и детьми. Сначала мужчина вышел на балкон многоэтажки, но передумал «просто так умирать», ему захотелось «начудить». По его словам, при захвате он рассчитывал, что его убьют при штурме.

    Но заложника освободили, а самого Газиева отправили в СИЗО. Его приговорили к 9 годам лишения свободы: три из них он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

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    Комментарии 1

    Гость23 Авг 2023 в 19:09
    Просто ни о чём...
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