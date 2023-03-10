В Тюмени мужчина захватил в заложники продавца. Нападавший показал, как угрожает ему ножом

В ночь на пятницу, 10 марта, в тюменском круглосуточном магазине «Магнит» неизвестный захватил в заложники продавца. Об этом сообщает местное издание 72.ru.
«В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленника, который незаконно удерживал администратора магазина. <…> Неизвестный в круглосуточном магазине под угрозой применения ножа удерживает одного из сотрудников торговой организации», — рассказали в региональном МВД.
Человек, напавший с ножом, снял видео изнутри магазина и показал заложника.
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Продавца взяли в заложники ночью. Территорию вокруг магазина оцепили сотрудники Росгвардии и полиции. Штурм магазина состоялся только утром.
«В ходе специальной операции сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого. Пострадавших нет», — прокомментировали ситуацию в Росгвардии.