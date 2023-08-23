Минпромторг: в России разработают единую систему оценки безопасности автомобилей

К 2030 году все новые автомобили в России будут оснащать элементами автоматизированной системы управления, а к 2035-му планируется создать и внедрить единую систему оценки безопасности авто. Об этом 23 августа ТАСС рассказали в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности в стране.



Согласно стратегии, каждый новый автомобиль в России в любом сегменте рынка к 2030 году будет оборудоваться элементами автоматизированной системы управления (ADAS), она же — система помощи водителю. А вот темпы внедрения автоматизированных систем третьего уровня и выше, то есть функции беспилотного вождения, будут более низкими: в ведомстве рассчитывают, что к 2035 году доля продаж таких машин будет занимать на рынке до 10–15% в натуральном выражении.