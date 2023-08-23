    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-в

    759мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd94.12eur102.75

    Минпромторг: в России разработают единую систему оценки безопасности автомобилей

    400
    6 комментариев

    К 2030 году все новые автомобили в России будут оснащать элементами автоматизированной системы управления, а к 2035-му планируется создать и внедрить единую систему оценки безопасности авто. Об этом 23 августа ТАСС рассказали в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности в стране.

    Согласно стратегии, каждый новый автомобиль в России в любом сегменте рынка к 2030 году будет оборудоваться элементами автоматизированной системы управления (ADAS), она же — система помощи водителю. А вот темпы внедрения автоматизированных систем третьего уровня и выше, то есть функции беспилотного вождения, будут более низкими: в ведомстве рассчитывают, что к 2035 году доля продаж таких машин будет занимать на рынке до 10–15% в натуральном выражении.

    Помимо этого, одной из целей развития автомобильной промышленности России до 2035 года Минпромторг назвал разработку и внедрение независимой единой системы оценки безопасности колесного транспорта. Также в приоритетных направлениях — разработка электрических, гибридных и водородных автомобилей и компонентов к ним и развитие технологий все тех же автономизации и роботизации транспортных средств.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МинпромторгАвтомобили
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close