Тест-драйв затянулся. Рецидивист не смог уйти от Росгвардии на чужом велосипеде на проспекте Металлистов

Нарушитель пытался скрыться от Росгвардии на велосипеде, который прихватил из магазина в Выборгском районе Петербурга. Погоня для него закончилась неудачно.
Задержали 40-летнего мужчину с богатым опытом нарушения закона ночью два дня назад, сообщает 23 августа пресс-служба Росгвардии по Петербургу. Началось все так: около полуночи наряд заметил велосипедиста, который, заметив служебный автомобиль, почему-то резко развернулся и попытался скрыться.
Беглец все-таки попался на проспекте Металлистов и был доставлен в отдел полиции. Происхождение велосипеда он объяснить не смог и путался в показаниях, но потом на транспортном средстве нашли наклейку с надписью «тест-драйв».
Выяснилось, что велосипед был похищен из фирменного магазина на проспекте Энгельса, где потенциальным покупателям разрешают протестировать модели на улице под присмотром персонала. Видимо, этой возможностью мужчина и воспользовался — уехал и преодолел около десяти километров, но в итоге попался.
Оказалось, что задержанного уже судили за кражу, грабеж, мошенничество и хранение наркотиков и психотропов.