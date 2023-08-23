Депутата исключат из «Единой России» за негативные высказывания о Путине

В Саратовской области «Единая Россия» исключит из партии муниципального депутата города Маркса Юлию Трухманову. В соцсетях появилась аудиозапись, на которой она негативно высказывается в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом в среду, 23 августа, сообщает РИА Новости.
«В связи с возмутительными, абсурдными и откровенно глупыми высказываниями <…> о руководстве нашей страны принято решение о ее исключении из партии и фракции», — заявили в «Единой России». Еще женщину исключат из числа кандидатов в депутаты нового созыва.
Как уточняет РИА Новости, в Сети появилась аудиозапись беседы Трухмановой. На ней она обсуждает приватизацию в России и дает негативную оценку деятельности Владимира Путина в девяностые годы.
На своей странице во «ВКонтакте» женщина утверждает, что ее слова были вырваны из контекста. Также Трухманова заявила о намерении обратиться в суд для защиты своей деловой репутации.