    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, с-в

    758мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.12eur102.75

    Депутата исключат из «Единой России» за негативные высказывания о Путине

    2103
    24 комментария

    В Саратовской области «Единая Россия» исключит из партии муниципального депутата города Маркса Юлию Трухманову. В соцсетях появилась аудиозапись, на которой она негативно высказывается в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом в среду, 23 августа, сообщает РИА Новости.

    «В связи с возмутительными, абсурдными и откровенно глупыми высказываниями <…> о руководстве нашей страны принято решение о ее исключении из партии и фракции», — заявили в «Единой России». Еще женщину исключат из числа кандидатов в депутаты нового созыва.

    Как уточняет РИА Новости, в Сети появилась аудиозапись беседы Трухмановой. На ней она обсуждает приватизацию в России и дает негативную оценку деятельности Владимира Путина в девяностые годы.

    На своей странице во «ВКонтакте» женщина утверждает, что ее слова были вырваны из контекста. Также Трухманова заявила о намерении обратиться в суд для защиты своей деловой репутации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинСаратовская областьЕдиная Россия
    ЛАЙК0
    СМЕХ41
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 24

    antiLOOP23 Авг 2023 в 14:30
    По любому вопросу у жителей может быть только одно мнение.
    Начиная со второй половины 1930-х годов на плакатах Сталин (или Сталин и Ворошилов) изображен в несколько раз больше остальной патриотической «массовки» [5, с. 282]. Выпуск газеты «Правда» от 1 января 1937 г. начинается с рисунка, на котором изображены главные элементы эпохи: Красная площадь, танки, пролетающие самолеты, толпа рабочих с лозунгами и портретом Ленина, а за всем этим наблюдает гигантских размеров Сталин.
    В те же годы достигает немыслимых масштабов восхваление Сталина. Происходит изменение подхода технологии пропаганды руководителя Советского Союза: отныне формируется образ «Отца народов» и «Учителя».
    Все представители социальных групп, которые не отвергались партией, в 1936–1939 годах
    самозабвенно благодарили вождя через газету «Правда»: дети, депутаты, женщины, интеллигенция, представители национальных республик, даже герои тех лет.
    (Вестник гуманитарного образования, 2020, № 2 (18)
    © ВятГУ)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close