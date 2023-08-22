Жители Подмосковья показали последствия падения сбитого в понедельник беспилотника

Утро 21 августа для жителей садового товарищества «Дорожник» в Истринском округе Московской области началось с атаки беспилотника. Как сообщил губернатор Андрей Воробьёв, средства ПВО сбили дрон, но его осколки попали в частный дом, пострадали два человека, одного из них увезли в больницу.

«Это было в 8 часов утра. Я стояла у калитки. Гляжу, летит маленький самолет. Летит низко. "Похоже, дрон", — думаю про себя. Он пролетел еще немного и взорвался», — рассказала городскому порталу MSK1.RU пенсионерка Нина Васильева. По ее словам, дрон повредил мужчине руку, а женщине осколок попал в голову.

Фото: Александр Рыльский / MSK1.RU Фото: Александр Рыльский / MSK1.RU Фото: Александр Рыльский / MSK1.RU Фото: Александр Рыльский / MSK1.RU Фото: Александр Рыльский / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Жители показали, как взрывная волна разрушила заборы, а также водопроводную трубу, которая тянется к одной из улиц поселка. В доме одного из жителей в результате взрыва покосилась стена, теперь там огромные щели в полу и на потолке, по словам соседей, мужчина делал ремонт почти год.

Вита, одна из жительниц «Дорожника», тоже услышала в 8 утра странные звуки и сразу поняла, что это беспилотник. «Я сказала сидеть внучке дома, а сама вышла на веранду. Но я ж не знала, что он жахнет!» — рассказывает Вита.

Глава RT Маргарита Симоньян в то утро призналась, что живет в Истринском районе. «Спасибо, что без жертв и разрушений», — добавила она. Корреспондент спросил соседей Симоньян, не думают ли они, что прилет как-то связан с ее деятельностью.

Местные уверены, что нет. «30 мая сюда с Новой Риги летели. Тут у них трасса, судя по всему», — рассказал один из жителей.

MSK1.RU пишет, что люди, у которых побито имущество, отказывались разговаривать с корреспондентом из-за запрета председателя товарищества. Руководитель СНТ Алексей Климов объяснил это решение так: «Неизвестно, от какой прессы вы». В тот день Климов собирал заявления от жителей и помогал им составлять их, но неясно, будет ли пострадавшим выделена компенсация от местной администрации.

