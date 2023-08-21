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    Петербуржец неудачно пошутил про оружие и попал в больницу

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    Житель Петербурга попросил полицию оценить действия сотрудников Росгвардии, которые не поняли его шутку про оружие. Подробности «Фонтанке» стали известны 21 августа.

    В понедельник днем мужчина связался с УМВД по Фрунзенскому району и рассказал свою невеселую историю. По словам петербуржца, вечером 18 августа у станции метро «Удельная» его остановили сотрудники в форме. Росгвардейцы спросили, есть ли у него при себе что-то запрещенное. На это мужчина ответил шуткой, мол, у него при себе сундук с оружием. Шутка силовикам не понравилась. По словам заявителя Алексея, к нему были применены боевые приемы, после чего он получил травму головы и был госпитализирован в Елизаветинскую больницу.

    Петербуржец считает, что представители власти превысили должностные полномочия.

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