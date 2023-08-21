    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    0 м/с, штиль

    762мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.4eur101.48

    Фигуранток дел о поджогах петербургских военкоматов внесли в перечень террористов и экстремистов

    1076
    11 комментариев

    Список физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Росфинмониторинга пополнился именами женщин, которых задержали за атаки на военкоматы Петербурга.

    Фамилия Наталии Колядиной появилась в реестре федеральной службы 21 августа — в день, когда женщина отмечает 54-летие. 66-летняя Жумагул Курбанова попала в перечень на прошлой неделе. Ей предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества — немолодую кассиршу задержали после поджога двери военного комиссариата на Английском проспекте 1 августа. Она под домашним арестом.

    Колядиной вменяют покушение на поджог. В тот же день женщина зашла в военкомат Кронштадтского и Курортного районов Петербурга с бутылками с горючим и криками, что сожжет всех. Ее отправили к психиатрам.

    Обе говорили о навязанных кредитах и «кураторах» из телефона. В Петербурге к военкомату телефонные разговоры привели 53-летнего водителя Александра Перова и 24-летнего иностранца Давронбека Юлдошева, в отношении которого возбуждено дело по террористической статье. Их фамилий в реестре Росфинмониторинга отыскать не удалось.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close