Фигуранток дел о поджогах петербургских военкоматов внесли в перечень террористов и экстремистов

Список физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Росфинмониторинга пополнился именами женщин, которых задержали за атаки на военкоматы Петербурга.
Фамилия Наталии Колядиной появилась в реестре федеральной службы 21 августа — в день, когда женщина отмечает
Колядиной вменяют покушение на поджог. В тот же день женщина зашла в военкомат Кронштадтского и Курортного районов Петербурга с бутылками с горючим и криками, что сожжет всех. Ее отправили к психиатрам.
Обе говорили о навязанных кредитах и «кураторах» из телефона. В Петербурге к военкомату телефонные разговоры привели