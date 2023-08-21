Фигуранток дел о поджогах петербургских военкоматов внесли в перечень террористов и экстремистов

Список физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Росфинмониторинга пополнился именами женщин, которых задержали за атаки на военкоматы Петербурга.



Фамилия Наталии Колядиной появилась в реестре федеральной службы 21 августа — в день, когда женщина отмечает 54-летие . 66-летняя Жумагул Курбанова попала в перечень на прошлой неделе. Ей предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества — немолодую кассиршу задержали после поджога двери военного комиссариата на Английском проспекте 1 августа. Она под домашним арестом.

