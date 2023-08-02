Суд арестовал мужчину, закидавшего бутылками с горючим военкомат в центре Петербурга

Дзержинский суд Петербурга арестовал 53-летнего Александра Перова, задержанного после поджога военкомата на улице Чайковского. План действий ему надиктовал «сотрудник ФСБ Колесников».
Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 2 августа, Перову предъявлено обвинение в умышленном уничтожении или повреждение имущества путём поджога (статья 167 УК РФ). По версии следствия, 31 июля петербуржец «совместно с неустановленными лицами, из хулиганских побуждений» совершил поджог военкомата с помощью бутылки с зажигательной смесью.
По данным «Фонтанки», полицейское следствие свое желание видеть мужчину под арестом обосновало тем, что Перов может продолжить вредительствовать и скрыться: устойчивых социальных связей у него не нашли, детей нет, официальной работы (или подтверждений её наличия) не имеется. При этом сам фигурант говорит, что работает водителем.
Суд арестовал Перова до 30 сентября.
К военкомату на улице Чайковского мужчина пришёл после странной переписки в WhatsApp. Неизвестный, который представлялся «сотрудником ФСБ Колесниковым», предложил мужчине провести провокацию, чтобы получить доступ к документам, которые якобы, по его словам, отправляются на Украину из военкомата.
Также сегодня суд отправил на психиатрическое лечение подозреваемую в покушении на поджог военкомата Кронштадтского и Курортного районов 53-летнюю Наталию Колядину. 1 августа жительница Сестрорецка зашла в военный комиссариат на улице Володарского с тремя бутылками. Она кричала, что всех сожжет.