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    Суд арестовал мужчину, закидавшего бутылками с горючим военкомат в центре Петербурга

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    Дзержинский суд Петербурга арестовал 53-летнего Александра Перова, задержанного после поджога военкомата на улице Чайковского. План действий ему надиктовал «сотрудник ФСБ Колесников».

    Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 2 августа, Перову предъявлено обвинение в умышленном уничтожении или повреждение имущества путём поджога (статья 167 УК РФ). По версии следствия, 31 июля петербуржец «совместно с неустановленными лицами, из хулиганских побуждений» совершил поджог военкомата с помощью бутылки с зажигательной смесью.

    По данным «Фонтанки», полицейское следствие свое желание видеть мужчину под арестом обосновало тем, что Перов может продолжить вредительствовать и скрыться: устойчивых социальных связей у него не нашли, детей нет, официальной работы (или подтверждений её наличия) не имеется. При этом сам фигурант говорит, что работает водителем.

    Суд арестовал Перова до 30 сентября.

    К военкомату на улице Чайковского мужчина пришёл после странной переписки в WhatsApp. Неизвестный, который представлялся «сотрудником ФСБ Колесниковым», предложил мужчине провести провокацию, чтобы получить доступ к документам, которые якобы, по его словам, отправляются на Украину из военкомата.

    Также сегодня суд отправил на психиатрическое лечение подозреваемую в покушении на поджог военкомата Кронштадтского и Курортного районов 53-летнюю Наталию Колядину. 1 августа жительница Сестрорецка зашла в военный комиссариат на улице Володарского с тремя бутылками. Она кричала, что всех сожжет.

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