Яркий костёр освещал ночную Наличную. Это была BMW

На углу Малого проспекта В.О. и Наличной улицы ночью 21 августа сгорел автомобиль BMW, сообщил «Фонтанке» читатель Александр. Кадры очевидцев публикует и группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Но данным городского ГУ МЧС, вызов на Малый, 25, поступил в 2:29. На место прибыли два пожарных расчёта — 10 человек личного состава. В 2:38 пожар был ликвидирован. В машине сгорели все сгораемые части.
читатель «Фонтанки» Александр и ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.
«Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.