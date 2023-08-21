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    Яркий костёр освещал ночную Наличную. Это была BMW

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    3 комментария

    На углу Малого проспекта В.О. и Наличной улицы ночью 21 августа сгорел автомобиль BMW, сообщил «Фонтанке» читатель Александр. Кадры очевидцев публикует и группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Но данным городского ГУ МЧС, вызов на Малый, 25, поступил в 2:29. На место прибыли два пожарных расчёта — 10 человек личного состава. В 2:38 пожар был ликвидирован. В машине сгорели все сгораемые части.

    читатель «Фонтанки» Александр и ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 3

    Гость21 Авг 2023 в 09:25
    покатались и бросили
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