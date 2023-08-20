Близнецам и Девам надо быть особенно аккуратными: чего нельзя делать в ретроградный Меркурий

Астрологи напоминают: как бы ни выстраивались планеты, свою судьбу мы пишем сами Иллюстрация: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Часто ретроградный Меркурий принято винить едва ли не во всех бедах. И вот мы снова приближаемся к тому дню, когда он начнет ретроградить — это продлится с 23 августа по 15 сентября . Чтобы знать, где подстелить соломку, чтобы мягче упасть, мы спросили у астролога Ольги Якубовской, как влияет на людей ретроградный Меркурий, чем он опасен и стоит ли валить на него все свои беды.

За что отвечает ретроградный Меркурий Меркурий отвечает за разум, мышление, коммуникации, стиль речи, общения, письма, автомобильную и офисную технику. С 23 августа по 15 сентября он начнет обратный ход — поменяет свое направление относительно Солнца, создавая впечатление, будто он движется назад. — Это далеко не редкое явление, примерно 3 раза в год шустрик-Меркурий уходит «в отпуск», однако и не такое мощное, чтобы все беды мира сваливать на него, — говорит Ольга Якубовская. — Ретроградный Меркурий не виноват ни в чьих плохих настроениях, разводах или других кризисах. Исключение составляют те, у кого в натальной карте он выражен, и те, кому он покровительствует: Близнецам и Девам надо быть особенно аккуратными.

Как ретроградный Меркурий влияет на человека Раз мы выяснили зоны ответственности Меркурия, то исходя из них можно и влияние планеты на разные сферы человеческой деятельности назвать: автомобильная техника: смотрите на дорогу, следите за обстановкой и не сигнальте другим водителям, тыкая в них неприличными жестами, да и вообще будьте аккуратнее с передвижениями; коммуникации: речь может быть несколько заторможена, а изложение мыслей — невнятное, скомканное; иногда лучше переспросить, а то и вовсе попросить написать вам письмо или сообщение с важной информацией; разум: публикуйте статьи и научные работы, перепроверяя каждое слово; офисная и прочая техника: гаджеты лучше не приобретать (или хотя бы сразу наклеить защитное стекло, купить новый чехол или гарантию).

Кроме того, астролог советует внимательнее относиться к ценным бумагам и документам, а чтобы они не затерялись, лучше хранить их под семью замками.

Как вести себя в ретроградный Меркурий Ольга Якубовская говорит, что ретроградный меркурий — не время для остановки. А чтобы снизить градус напряжения, советует придерживаться простых действий.

— За несколько дней до начала ретроградности замедляйтесь. Проведите генеральную уборку дома и в своей голове: рассортируйте по полочкам важное и избавьтесь от ненужного старого. Перепроверяйте и перебирайте документацию, сохраняйте на руках все договоры, чеки и квитанции. Попробуйте наладить те коммуникации, которые внезапно оборвались по непонятным причинам. Шансы восстановить связи в этот период возрастают, если они вам дороги и нужны, — перечисляет астролог.

В этот период времени можно просто поменять тактику и получать желаемые результаты, а не замирать в преддверии непонятно чего. Поэтому для тех, кто пошел учиться, но почему-то всё забросил, полезно будет начать заново. Завалившие экзамен вполне могут планировать его пересдачу на даты ретроградного Меркурия. Если вам отказали в визе — делайте еще одну попытку. Да и вообще если вы недавно оформляли документы (любые), но по каким-то причинам процесс застопорился, вернитесь к этой задаче — астролог обещает, что теперь всё должно получиться.

Также должно получиться и с продажей чего-либо, так что если по вашему объявлению давно нет звонков, обновите его, поменяйте описание и стоимость и готовьтесь считать деньги. Кроме того, стоит пересмотреть список своих товаров и услуг (если вы фрилансер) и подумать о смене продуктовой линейки. — И помните: ничто не предначертано, свою судьбу мы пишем сами, — подытоживает Ольга Якубовская.

Кроме того, в разных натальных картах Меркурий отвечает за определенную сферу деятельности, которые также могут проседать в указанное время. Вспомните, происходили ли у вас какие-нибудь пробуксовки примерно с середины апреля до середины мая этого года. Если да, то похожие ситуации могут повториться.