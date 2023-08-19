Стало известно, кто готовил теракт на Крымском мосту, — эта и другие новости о СВО за 19 августа

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 августа.
Атаки ВСУ
ВСУ выпустили около 140 боеприпасов по Белгородской области за прошедшие сутки, с БПЛА сброшено несколько взрывных устройств. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. К счастью, пострадавших нет. Повреждены линии электропередачи, в селе Новопетровка произошло возгорание на поле с пшеницей на площади 5 гектаров. Очаг потушен.
В Минобороны сообщили еще об одном инциденте в Новгородской области. По данным ведомства, Киев совершил террористическую атаку с применением БПЛА на военный аэродром.
— БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами, — отметили в министерстве.
Также сегодня, 19 августа, был сбит беспилотник, пытавшийся нанести удар по объектам на территории Москвы и Московской области.
Теракт на Крымском мосту
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично готовил теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом он сообщил украинскому журналу NV. В разработке ему помогли «двое доверенных сотрудников».
Малюк утверждает, что мог наблюдать взрыв. Для этого у спецслужбы была установлена собственная камера. Подготовка, по его словам, заняла полгода. Детали того, как груз со взрывчаткой был переправлен с Украины, он не раскрыл.
Ранее в ФСБ заявляли, что организатором теракта стал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
Обновленный реестр иноагентов
Минюст внес в реестр иностранных агентов писательницу Линор Горалик*, следует из сообщения на сайте ведомства. Она, по мнению Минюста, «осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений» и «принимала участие в сборе средств в поддержку Украины».
Также в число иностранных агентов вошли:
- экономист Андрей Илларионов*;
- литературный критик Татьяна Сотникова*;
- правозащитник, координатор общественного движения «Гражданин и армия» Сергей Кривенко*;
- публицист и ученый Андрей Пионтковский*;
- экс-глава «Яблока» в Калмыкии Владимир Довданов*;
- якутская активистка, преподаватель Саргылана Кондакова*.
* Признаны в РФ иноагентами.
Jacobs — всё?
Компания JDE Peet's прекратит продажу продукции брендов Tassimo и Moccona в России. А бренд Jacobs будет переименован в Monarch, сообщает ТАСС со ссылкой на главного исполнительного директора компании Фабьена Саймона. Однако полностью покидать российский рынок производитель кофе не планирует.