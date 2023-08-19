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    Спецоперация на Украине

    Стало известно, кто готовил теракт на Крымском мосту, — эта и другие новости о СВО за 19 августа

    Главные события последних суток

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    18 комментариев
    Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично готовил теракт на Крымском мосту
    Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично готовил теракт на Крымском мостуФото: Александр Подопригора / 161.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 августа.

    Атаки ВСУ

    ВСУ выпустили около 140 боеприпасов по Белгородской области за прошедшие сутки, с БПЛА сброшено несколько взрывных устройств. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. К счастью, пострадавших нет. Повреждены линии электропередачи, в селе Новопетровка произошло возгорание на поле с пшеницей на площади 5 гектаров. Очаг потушен.

    В Минобороны сообщили еще об одном инциденте в Новгородской области. По данным ведомства, Киев совершил террористическую атаку с применением БПЛА на военный аэродром.

    — БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами, — отметили в министерстве.

    Также сегодня, 19 августа, был сбит беспилотник, пытавшийся нанести удар по объектам на территории Москвы и Московской области.

    Теракт на Крымском мосту

    Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично готовил теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом он сообщил украинскому журналу NV. В разработке ему помогли «двое доверенных сотрудников».

    Малюк утверждает, что мог наблюдать взрыв. Для этого у спецслужбы была установлена собственная камера. Подготовка, по его словам, заняла полгода. Детали того, как груз со взрывчаткой был переправлен с Украины, он не раскрыл.

    Ранее в ФСБ заявляли, что организатором теракта стал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

    Обновленный реестр иноагентов

    Минюст внес в реестр иностранных агентов писательницу Линор Горалик*, следует из сообщения на сайте ведомства. Она, по мнению Минюста, «осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений» и «принимала участие в сборе средств в поддержку Украины».

    Также в число иностранных агентов вошли:

    • экономист Андрей Илларионов*;
    • литературный критик Татьяна Сотникова*;
    • правозащитник, координатор общественного движения «Гражданин и армия» Сергей Кривенко*;
    • публицист и ученый Андрей Пионтковский*;
    • экс-глава «Яблока» в Калмыкии Владимир Довданов*;
    • якутская активистка, преподаватель Саргылана Кондакова*.

    * Признаны в РФ иноагентами.

    Jacobs — всё?

    Компания JDE Peet's прекратит продажу продукции брендов Tassimo и Moccona в России. А бренд Jacobs будет переименован в Monarch, сообщает ТАСС со ссылкой на главного исполнительного директора компании Фабьена Саймона. Однако полностью покидать российский рынок производитель кофе не планирует.

    Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично готовил теракт на Крымском мосту
    Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично готовил теракт на Крымском мостуФото: Александр Подопригора / 161.RU

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