Стало известно, кто готовил теракт на Крымском мосту, — эта и другие новости о СВО за 19 августа

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично готовил теракт на Крымском мосту Фото: Александр Подопригора / 161.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 августа.



Атаки ВСУ ВСУ выпустили около 140 боеприпасов по Белгородской области за прошедшие сутки, с БПЛА сброшено несколько взрывных устройств. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. К счастью, пострадавших нет. Повреждены линии электропередачи, в селе Новопетровка произошло возгорание на поле с пшеницей на площади 5 гектаров. Очаг потушен. В Минобороны сообщили еще об одном инциденте в Новгородской области. По данным ведомства, Киев совершил террористическую атаку с применением БПЛА на военный аэродром.

— БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами, — отметили в министерстве. Также сегодня, 19 августа, был сбит беспилотник, пытавшийся нанести удар по объектам на территории Москвы и Московской области. Теракт на Крымском мосту Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично готовил теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом он сообщил украинскому журналу NV. В разработке ему помогли «двое доверенных сотрудников».

Малюк утверждает, что мог наблюдать взрыв. Для этого у спецслужбы была установлена собственная камера. Подготовка, по его словам, заняла полгода. Детали того, как груз со взрывчаткой был переправлен с Украины, он не раскрыл. Ранее в ФСБ заявляли, что организатором теракта стал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Обновленный реестр иноагентов Минюст внес в реестр иностранных агентов писательницу Линор Горалик*, следует из сообщения на сайте ведомства. Она, по мнению Минюста, «осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений» и «принимала участие в сборе средств в поддержку Украины».

Также в число иностранных агентов вошли:

экономист Андрей Илларионов*;

литературный критик Татьяна Сотникова*;

правозащитник, координатор общественного движения «Гражданин и армия» Сергей Кривенко*;

публицист и ученый Андрей Пионтковский*;

экс-глава «Яблока» в Калмыкии Владимир Довданов*;

якутская активистка, преподаватель Саргылана Кондакова*.

* Признаны в РФ иноагентами. Jacobs — всё?

Компания JDE Peet's прекратит продажу продукции брендов Tassimo и Moccona в России. А бренд Jacobs будет переименован в Monarch, сообщает ТАСС со ссылкой на главного исполнительного директора компании Фабьена Саймона. Однако полностью покидать российский рынок производитель кофе не планирует.

