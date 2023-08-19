РБК: управлять брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela будут СП Палия и Таврина

Управлением сетями Love Republic, Zarina, Sela и Befree займется совместное предприятие экс-гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина, управляющего Kismet Capital Group, и бизнесмена Владимира Палия, владеющего компанией «Гем Инвест», 19 августа сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Сумму сделки, в которую войдут все бренды Melon Fasion Group, будущие партнеры не раскрывают. Опцион на обратный выкуп иностранными владельцами не предполагается.
На первом этапе иностранные акционеры Melon Fasion Group продадут свои доли «Гем Инвест»: 36% принадлежит шведской Eastnine AB, еще 11% владеет шведская MFG Intressenter. Консолидированные 89,9% компания «Гем Инвест» поделит пополам с Kismet Capital Group и создаст совместное предприятие.
Регулирующие органы сделку уже одобрили.