На петербургских прудах испытают методы борьбы с сине-зелеными водорослями

Комитет по природопользованию заказал несколько экспериментов в прудах Петербурга. Задача — выяснить, действует ли хоть одно оружие на сине-зеленые водоросли, которые каждый сезон захватывают местные водоемы.
Сине-зеленые водоросли — это постоянный гость петербургских внутренних водоемов и Финского залива в жаркие периоды, существовало огромное количество проектов, в том числе международных, по решению этой проблемы. Именно с размножением водорослей связывали случаи массовой гибели птиц, а в 2021-м странная гибель собаки после купания заставила вспомнить о том, что сине-зеленые водоросли выделяют нейротоксины и гепатотоксины. Эксперты каждый год напоминают об их опасности для человека и рассказывают, как избежать отравления.
Текстовый вариант этого материала был опубликован 16 августа. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конкуренция в чашке Петри. На петербургских прудах испытают «оружие массового поражения» для водорослей