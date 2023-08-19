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    На петербургских прудах испытают методы борьбы с сине-зелеными водорослями

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    Комитет по природопользованию заказал несколько экспериментов в прудах Петербурга. Задача — выяснить, действует ли хоть одно оружие на сине-зеленые водоросли, которые каждый сезон захватывают местные водоемы.

    Сине-зеленые водоросли — это постоянный гость петербургских внутренних водоемов и Финского залива в жаркие периоды, существовало огромное количество проектов, в том числе международных, по решению этой проблемы. Именно с размножением водорослей связывали случаи массовой гибели птиц, а в 2021-м странная гибель собаки после купания заставила вспомнить о том, что сине-зеленые водоросли выделяют нейротоксины и гепатотоксины. Эксперты каждый год напоминают об их опасности для человека и рассказывают, как избежать отравления.

    Текстовый вариант этого материала был опубликован 16 августа. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конкуренция в чашке Петри. На петербургских прудах испытают «оружие массового поражения» для водорослей

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