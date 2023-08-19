Минпросвещения одобрило идею показа школьникам патриотических роликов про СВО

Министерство просвещения России высказалось в поддержку инициативы зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой («Справедливая Россия — За правду») о показе роликов про боевые действия на Украине в школах. Об этом 18 августа сообщило ТАСС.



«Видеоматериалы, направленные на формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну, важно использовать в рамках изучения учебного предмета «История», а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей», — цитирует агентство письмо с ответом замминистра просвещения Татьяны Васильевой.