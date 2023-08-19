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    Минпросвещения одобрило идею показа школьникам патриотических роликов про СВО

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    Министерство просвещения России высказалось в поддержку инициативы зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой («Справедливая Россия — За правду») о показе роликов про боевые действия на Украине в школах. Об этом 18 августа сообщило ТАСС.

    «Видеоматериалы, направленные на формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну, важно использовать в рамках изучения учебного предмета «История», а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей», — цитирует агентство письмо с ответом замминистра просвещения Татьяны Васильевой.

    В документе говорится, что такие ролики можно использовать на «Разговорах о важном».

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    СВОРолики об СВО в школах
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