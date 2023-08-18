Американский дрон-разведчик заметили недалеко от Сочи

Американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk пролетел в акватории Черного моря неподалеку от Сочи, сообщает 18 августа РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar.



По информации агентства, БПЛА вылетел с базы НАТО Сигонелла на Сицилии. В 9:00 мск он был замечен «в районе южных территорий России» и на момент публикации всё ещё «курсирует вдоль побережья Крыма и Краснодарского края».



Последний раз над Черным морем Global Hawk замечали 2 июля вблизи Севастополя.



Ранее стратегический дрон-шпион ВВС США выполнял полет в районе Крыма 21 марта. В целом в последние месяцы можно было говорить о снижении активности разведывательных беспилотников США.