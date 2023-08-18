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    Американский дрон-разведчик заметили недалеко от Сочи

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    Американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk пролетел в акватории Черного моря неподалеку от Сочи, сообщает 18 августа РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

    По информации агентства, БПЛА вылетел с базы НАТО Сигонелла на Сицилии. В 9:00 мск он был замечен «в районе южных территорий России» и на момент публикации всё ещё «курсирует вдоль побережья Крыма и Краснодарского края».

    Последний раз над Черным морем Global Hawk замечали 2 июля вблизи Севастополя.

    Ранее стратегический дрон-шпион ВВС США выполнял полет в районе Крыма 21 марта. В целом в последние месяцы можно было говорить о снижении активности разведывательных беспилотников США.

    По данным агентства, в более ранний период с начала СВО разведывательные БПЛА совершали в среднем восемь-десять разведывательных полетов в месяц.

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