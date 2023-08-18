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    В ДТП под Волгоградом погибла семья из Петербурга

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    Семья из Петербурга погибла в ДТП на трассе Москва-Волгоград. Из пяти человек выжила только 36-летняя женщина. Её муж и трое детей — 14-летний и 4-летний сыновья, 11-летняя дочь — умерли на месте после страшного удара. Фото с места ДТП публикует 18 августа волгоградский портал V1.RU.

    По предварительным данным, черный Hyundai Sonata выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя грузовиками.

    «За рулем Hyundai сидел 44-летний житель Санкт-Петербурга», — рассказала V1.RU старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

    Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
    Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
    Фото: Прокуратура Волгоградской области
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    По уточненным данным, за рублем был 44-летний Рамазан Халидов. В соцсетях он писал, что живет в Махачкале, но его супруга размещала семейные фото из Петербурга. Автомобиль, в котором ехала семья, некоторое время назад числился в одном из петербургских таксопарков.

    Что заставило мужчину решиться на опасный маневр, пока не ясно. V1.RU отмечает, что федеральные трассы, проходящие через Волгоград и Волгоградскую область, «стали настоящими трассами смерти». Только за последний месяц в жутких лобовых столкновениях на них погибли больше 10 человек, а более 20 тяжело ранены.

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