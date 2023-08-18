В ДТП под Волгоградом погибла семья из Петербурга

Семья из Петербурга погибла в ДТП на трассе Москва-Волгоград. Из пяти человек выжила только 36-летняя женщина. Её муж и трое детей — 14-летний и 4-летний сыновья, 11-летняя дочь — умерли на месте после страшного удара. Фото с места ДТП публикует 18 августа волгоградский портал V1.RU.



По предварительным данным, черный Hyundai Sonata выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя грузовиками.



«За рулем Hyundai сидел 44-летний житель Санкт-Петербурга», — рассказала V1.RU старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.