В ДТП под Волгоградом погибла семья из Петербурга

Семья из Петербурга погибла в ДТП на трассе Москва-Волгоград. Из пяти человек выжила только 36-летняя женщина. Её муж и трое детей — 14-летний и 4-летний сыновья, 11-летняя дочь — умерли на месте после страшного удара. Фото с места ДТП публикует 18 августа волгоградский портал V1.RU.
По предварительным данным, черный Hyundai Sonata выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя грузовиками.
«За рулем Hyundai сидел 44-летний житель Санкт-Петербурга», — рассказала V1.RU старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
По уточненным данным, за рублем был 44-летний Рамазан Халидов. В соцсетях он писал, что живет в Махачкале, но его супруга размещала семейные фото из Петербурга. Автомобиль, в котором ехала семья, некоторое время назад числился в одном из петербургских таксопарков.
Что заставило мужчину решиться на опасный маневр, пока не ясно. V1.RU отмечает, что федеральные трассы, проходящие через Волгоград и Волгоградскую область, «стали настоящими трассами смерти». Только за последний месяц в жутких лобовых столкновениях на них погибли больше 10 человек, а более 20 тяжело ранены.