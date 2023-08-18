Над Белгородской областью сбит БПЛА самолётного типа

В Белгородской области сбит беспилотник. В Шебекинском городском округе сработала система ПВО, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сбит БПЛА над селом Никольское», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
Российское Министерство обороны также сообщило о срабатывании системы ПВО в Белгородской области.
«17 августа в 22:22 мск пресечена попытка <...> совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщает официальный телеграм-канал Минобороны РФ.
Военное ведомство уточняет, что «пострадавших и разрушений нет».