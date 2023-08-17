«Панические настроения». На фоне роста ставок петербуржцы скупают квартиры

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Повышение ключевой ставки неизбежно приведет к росту процентов по ипотеке. Те, кто планировал покупку, срочно ищут варианты. Те, кому уже согласовали кредит по низкой ставке, стараются успеть схватить что-то, пока действует предложение. «Фонтанка» присмотрелась к актуальной картине на рынке городской недвижимости и нашла, что можно купить в самом низком сегменте однушек и студий.



Во вторник, 15 августа, ЦБ РФ резко поднял ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12%. Идея была в том, чтобы ограничить доступность кредитных денег на рынках и сбить покупательскую активность, а как следствие — рост цен и инфляцию. Косвенный эффект — небольшое укрепление рубля.



Быстрее всего банки отреагировали повышением ставок по депозитам. Они выросли не так сильно, как ключевая ставка, но есть надежда, что хранение денег в банке позволит как минимум обогнать инфляцию. Следом неизбежно последует рост ставок и по кредитам, в том числе по ипотеке. Однако пока банки не торопятся об этом рассказывать. «Все это при поднятии ставки будет сказано. Раньше-то чего?» — неофициально рассказал «Фонтанке» представитель банка из топ-5.



Тем не менее уже в четверг, 17 августа, Сбербанк объявил, что с 22 августа поднимет все ипотечные ставки на 2 процентных пункта, хотя после первого повышения ключевой ставки в июле стоимость кредитов не менялась, да и сейчас льготные и субсидированные программы остаются без изменений.

Что будет со ставками по ипотеке Источник в крупном российском банке, который также на захотел пока официально комментировать вопросы роста ставок по ипотеке, объясняет: «Срок отлагательного решения по ипотечному кредиту на данный момент остаётся длительностью 90 календарных дней с даты принятия банком предварительного решения о предоставлении кредита».



Также неофициально он рассказывает историю из жизни. «Моя сестра оформила заявку несколько дней назад на жилищный кредит, и ей сотрудник банка сегодня сказал, что по предодобренной ипотеке ставку поднять не должны. Так, в принципе, было и всегда, за исключением страшной весны 2022 года, но и тогда решения, принятые до конской ключевой ставки, откатили на прежние условия, как вы помните. Как и срок отлагательного решения, — рассказывает сотрудник банка. — Но мы живем в такое время, что сейчас ситуация такая, через час — другая».



Тем не менее грядущее повышение ставок — не секрет для тех, кого это касается, то есть потенциальных покупателей. На волне этих ожиданий петербуржцы еще в июне массово пошли за ипотекой. За месяц в городе выдано 30,1 тысячи кредитов на покупку жилья. Средний размер — 5,13 млн рублей. Для сравнения: год назад было всего 2,9 тысячи сделок.

При этом риелторы говорят, что сейчас, после двух объявлений о росте ключевой ставки, на рынке начался настоящий ажиотаж.

«После повышения ключевой ставки мы отмечаем рост обращений и звонков. Традиционно люди переживают, что вырастет ставка по кредиту или цена, и торопятся завершить сделку по старым ставкам, — говорит Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Помимо прочего, в августе обычно происходит увеличение числа региональных клиентов и в целом растет спрос по сравнению с летними месяцами. А в текущем августе это наложилось на панические настроения населения».



В целом одномоментно на рынке выставлено чуть больше 40 тысяч квартир в новостройках и примерно 30 тысяч — на вторичном рынке. При том что в городе ежедневно выдается около тысячи ипотечных кредитов, с точно такой же скоростью, естественно, вымывается и предложение на рынке. Разумеется, это не значит, что все квартиры в Петербурге закончатся через два месяца — строители постоянно «выбрасывают» новые предложения, и ручеек новых предложений на «вторичке» пока тоже не иссякает. И хотя заметная часть из этих предложений «нарезанные» на студии коммуналки, доли, комнаты в общежитиях, а то и нежилые помещения, взять ипотеку на которые нереально, выбрать из чего пока есть.



Самые дешевые квартиры в новостройке в Петербурге «Фонтанка» изучила предложения на трех популярных сайтах объявлений. Минимум, что нашлось из «ипотекопригодного» — студия в 24 м2 в Шушарах за 2,99 млн рублей. «Квартира солнечная, с лоджией, без ремонта, в прямой продаже, материнский капитал не использовали, один взрослый собственник, полная цена в договоре, подходит под ипотеку, субсидии», — описывает продавец. Также он обещает рядом школу и садик, но, судя по наблюдениям «Фонтанки», особо рассчитывать на них не стоит.

Еще похожий вариант — тоже новостройки, на Охте, за КАДом. Формально в объявлении это «Девяткино», но нет. «Ключи и собственность получены, можно въезжать. Один взрослый собственник, полностью выплачена, без обременений. Прекрасный вид на город, хорошая отделка, большая застекленная лоджия, рядом вся инфраструктура», — нахваливает продавец свою студию на 22-м этаже площадью 19 м2 и стоимостью 3,1 млн рублей.



В Красном Селе за 3,4 миллиона можно купить студию 17,5 м2 уже с современной отделкой и бытовой техникой, включая полностью оборудованную кухню. Да, это Красное Село, и если вы морально не готовы к этому, лучше не рассматривать такой вариант. Хотя особого отличия от Шушар, по сути, нет. Но зато плюсов — масса: «Вы можете оплатить ипотекой, материнским капиталом, военной ипотекой и субсидиями! Данная квартира очень солнечная за счет больших окон. Есть ниша под систему хранения/гардероб/кабинет и просторный санузел! Потолки натяжные с современными скрытыми карнизами. Очень большие красивые окна Rehau с двойным остеклением и мультифункциональным напылением».



Для тех, кто хочет жить все же в пределах КАД, всего за 3,55 млн предлагается студия в 25,4 м2 на «Приморской». Да, это Васильевский остров, а так дешево — потому что квартира с «предчистовой отделкой». Там есть бетонная стяжка на полу, оштукатуренные стены, но в ванной — только кран торчит из стены, а над дверью в прихожей — заведенные внутрь четыре бухты с электрокабелем. Короче, придется приложить руки. Зато не в Шушарах.



Для тех же, кто располагает чуть большими средствами и не готов к подвигам, вниманию предлагается полноценная однушка 32 м2 рядом с «Пролетарской» в отличной кирпичной «хрущевке». Там «бабушкин» ремонт и есть к чему приложить руки, но, в принципе, можно заезжать и неторопливо клеить обои.

