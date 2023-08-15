Ставка ЦБ резко выросла. Что нам с того? Объясняем в пяти пунктах

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Банк России во вторник, 15 августа резко повысил ключевую ставку до 12%. На жизнь простого человека это решение повлияет, хотя и очень опосредованно. «Фонтанка» перечисляет короткий список того, что реально поменяется для нас.

1. Подорожают кредиты. Ключевая ставка - если грубо - это почем государство продает рубли российским банкам. Еще вчера за них приходилось платить всего 8,5%, а теперь уже 12%. Логика подсказывает, что теперь они не смогут давать в кредит под меньшую ставку.



Да, существуют льготные программы, когда государство (или, например, строители) часть процентов платят банку, и тогда покупателю кажется, что ему кредит достается дешевле (например, 6%, как в «семейной» ипотеке). Однако реальные коммерческие кредиты - потребительские, авто, «до получки», - теперь однозначно подорожают. Минимум на те самые +3,5 процентных пункта, а в реальности, скорее всего, еще больше.



2. Мы будем реже покупать дорогие и не очень нужные вещи Главная проблема рубля была в том, что россияне (и потребители, и промышленность) совершенно не желали отказываться от покупки импортных товаров. А это далеко не только айфоны, но и практически все, что окружает нас в жизни.



Согласно данным ЦБ, по итогам I полугодия 2023 года средневзвешенная ставка по краткосрочному потребительскому кредиту уже составляла 19,4%. После этого ключевая ставка была повышена сперва на 1 п.п., а теперь еще на 3,5. Логично предположить, что дешевле, чем под 25% годовых, кредит на новый iPhone нам теперь не светит. То есть, за год пользования телефоном стоимостью 80 тысяч теперь надо будет отдать минимум 20 тысяч процентов.

Остановит ли это того, кто очень хочет его купить? Мировая практика показывает, что число таких покупок действительно сократится. Не полностью, но на сколько-то. Плюс банки станут жестче подходить к решению о выдаче кредитов, оценивая заемщика и его доходы.



3. Рубль действительно укрепится, но через несколько месяцев и несильно В конечном итоге, за счет ужесточения кредитования платежеспособный спрос на импортные товары сократится, и импортеры будут вынуждены закупать их в меньшем объеме. Соответственно, валюты на это им понадобится меньше, чем сейчас, и давление на рубль несколько ослабнет.

Скорее всего, целевой цифрой для властей является психологические «100 за доллар». Именно для удержания курса в этих рамках и будут предприниматься все усилия. Ждать, что рубль укрепится намного сильнее 90-95, вряд ли стоит.

4. Мы станем больше копить в рублях (но это не точно) Одновременно со ставками по кредиту вырастут и ставки по рублевым вкладам. Уже сейчас они находятся в диапазоне 9-12%, и даже у такого консервативного учреждения как Сбербанк можно найти ставку 10%. Теперь можно ждать, что эта цифра вырастет чуть ли не до 15%, а это, даже для пессимиста, больше, чем инфляция. Можно ждать, что вместо покупки дорогого импорта люди понесут рубли в банки, сокращая спрос.



Такую штуку ЦБ уже провернул в марте прошлого года, резко повысив ключевую ставку до 20%. Часть россиян вместо того, чтобы в панике скупать гречку, иномарки, и наличные доллары по 150, действительно отнесла деньги в банк и неплохо заработала. А там и доллар упал до 60. Сработает ли такой фокус снова - большой вопрос. И проблема в том, что ничего другого монетарные власти, по сути, сделать не могут.

5. Все продолжит дорожать Инфляция после нескольких месяцев затишья продолжает раскручиваться все сильнее. Сейчас официальная цифра - 4,3% годовых. Но за последние три месяца рост цен (с учетом сезонности) в пересчете на год составил 7,6%. Дальше будет только больше - в цены начнет переноситься резко подешевевший рубль.



Базовый сценарий развития экономики от ЦБ предполагает в этом году инфляцию в пределах 6,5%, а рисковый - диапазон 11-13%. Нет ни одной причины предположить, что турецкие помидоры, китайские кроссовки и немецкие станки почему-то вдруг начнут дешеветь. Конечно, все будет строго наоборот.



Рассчитывать на некие товары «внутреннего производства» - крайне наивно. Импортная составляющая в полный рост есть и в областной курятине (витамины, корма, оборудование), и в петербургском мороженом (пищевые ингредиенты, упаковка, оборудование) и в даже в краснодарской картошке (семена, сельхозтехника и опять же оборудование). Это уже не говоря о таком симулякре, как «отечественный автопром».

