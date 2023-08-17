В российских колледжах будут готовить операторов беспилотников: новости СВО за 17 августа

Профессию оператора дрона признали востребованной Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 августа .



Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным перед началом СВО Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью на канале «Беларусь 1» подробно рассказал украинской журналистке Диане Панченко о специальной военной операции. В частности, глава Белоруссии ответил на вопрос о том, знал ли он о планах России начать СВО. По словам Лукашенко, до начала спецоперации он не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным возможность такого развития событий. Тем не менее глава России за несколько дней до 24 февраля 2022 года озвучил Лукашенко одну просьбу.

— Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное, за несколько дней мы с ним встречались у него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась, — рассказал президент Белоруссии. — Он мне дословно сказал: «Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники… <...> Ты прикрой меня, пожалуйста.

Также Александр Лукашенко напомнил о том, что в первые дни после начала СВО выступил с заявлением — Белоруссия не ввязывается в этот конфликт, потому что Россия «сама может справиться с кем угодно».



— Но стрелять русским в спину мы не позволим. Помните эту фразу? Это было связано с просьбой Путина: «Ты прикрой меня, пожалуйста». Он опасался, скорее всего, удара в спину с Запада, — уверен Лукашенко.

В российских колледжах будут готовить операторов беспилотников Оператором беспилотника можно будет стать в российских колледжах. Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании Московского урбанистического форума.



— Появилось более 250 востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее, — отметил министр.



Кравцов также заявил, что на днях был утвержден список из 5110 профессий рабочих, должностей и служащих, по которым будет проходить профобучение.

Google оштрафовали на 3 миллиона рублей за фейки об СВО Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3 миллиона рублей. Причиной стали неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине, а также другой запрещенной в РФ информации, сообщает ТАСС.

Компания должна была удалить видеоролики на YouTube, содержащие информацию о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты. Также власти требовали удалить ролики с ложной информацией об СВО.



15 августа за фейки об СВО была оштрафована «Википедия» на 2 миллиона рублей. Также суд оштрафовал Reddit на ту же сумму за размещение недостоверной информации о проведении спецоперации на Украине.

Работники оборонного комплекса России получат льготы на аренду жилья Работники системообразующих предприятий оборонного комплекса России смогут арендовать жилье на льготных условиях уже в следующем году. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения ракетно-космического центра «Прогресс» в Самаре.

— В принципе со следующего года мы будем обеспечивать арендным жильем большое количество системообразующих предприятий нашего ОПК. И уверен, что ваше предприятие должно туда войти, — заявил Мишустин.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ответ заверил премьер-министра в том, что у региона уже есть опыт предоставления арендного жилья для специалистов, и он будет применен в отношении предприятий ОПК.



Все украинские областные военкомы были уволены за взяточничество Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов, сообщает РИА Новости. Причиной увольнения стала массовая коррупция.

О решении уволить всех областных военкомов президент Украины заявил 11 августа . Тогда Зеленский написал в своем телеграм-канале, что «цинизм и взяточничество сегодня — это государственная измена». Новых военкоматов будут набирать из участников боевых действий.

Ранее на сайте украинского президента появилась информация о том, что случаи коррупции в военкоматах были выявлены во время проведения всеобщей мобилизации, которая началась в стране 24 февраля 2022 года.

Российские средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью Утром 17 августа российские средства ПВО уничтожили дрон, летевший в сторону Белгородской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

— Сегодня около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, — написали в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в результате попытки атаки пострадавших и разрушений нет.

Боевики Азова* снова воюют на фронте Боевики батальона «Азов»* снова начали принимать участие в боевых действиях. Об этом рассказал ВРИО директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович.

— Бригада специального назначения «Азов»* восстановилась и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества, — заявил Уршалович.



Боевики «Азова»* вернулись из Турции после визита в страну Владимира Зеленского. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

В Крыму задержали жителя Керчи, подозреваемого в призывах к экстремизму Спецслужбы задержали в Крыму мужчину, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму. Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым, задержанный призывал осуществлять насильственные действия в отношении россиян, участвующих в СВО.

На мужчину завели уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно коммуникационных сетей. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В Псковской области выявили украинского шпиона Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли попытку шпионажа в интересах Украины. Спецслужбы вычислили жителя Днепропетровска, собиравшего информацию о российских пограничниках и украинцах, которые сотрудничали с правоохранительными органами региона.



— Гражданину Украины объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Въезд в страну иностранцу закрыт до 2053 года, — передает ТАСС слова силовиков.

Ежемесячные выплаты участникам СВО будут назначать автоматически Минтруд России подготовил проект постановления, по которому ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий будут назначать без заявления. Выплаты начнут поступать беззаявительно уже в 2023 году, сообщили в пресс-службе министерства.

— Все необходимые сведения для назначения выплаты Соцфонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения, — рассказали в Минтруде.



В министерстве пояснили, что это позволит ветеранам СВО получать выплаты со дня признания их ветеранами боевых действий. Это будет полезно для тех, кто находится на СВО и не имеет возможности своевременно обратиться с заявлением.

