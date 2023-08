Как Петербург стал столицей рокабилли, но город об этом толком так и не узнал

Когда я захожу послушать подборки рокабилли в «Ютубе», то натыкаюсь на комментарии, мол, у нас, в Штатах, это никогда не называлось рокабилли — всегда был рок-н-ролл. Есть ли та тонкая межжанровая грань и где она проходит, спрашиваю Ермичева: «Различия между классическим рок-н-роллом и рокабилли безусловно есть, но ясность пришла значительно позже. Слово «рок-н-ролл» было достаточно затасканным, его гоняли и в хвост, и в гриву рок-клубовцы, причем применяли его по отношению к своей музыке, которая ни эстетически, ни по форме не принадлежала к этому течению. Поэтому термин «рок-н-ролл» воспринимался как нечто архаичное, а рокабилли — это было свежо, поэтому нам нравилось это слово».



«Что касается меня, — продолжает Ермичев, — лет в 15 я стал одеваться в клетчатую рубашку, голубые джинсы, остроносые туфли, которые мне достались от папы моего товарища — они были из 1960-х годов родом, тогда назывались «готическими», и стал укладывать волосы в кок. Ближайшими примерами для подражания были трое парней, которые влились в нашу тусовку у 318-й школы. Тусовка была изначально панковская: драповые пальто, хайкинги, пейсы, рок-клубовские команды, походы на «Алису». Но вдруг появились три парня: Миша Стажер, Дима Семенищев-Комиссар и Вова Ковбой, — они выглядели уже так, как полагается, — казаки, коки. А у Миши Стажера был значок с флагом Конфедерации — он мне просто снился по ночам. И с ними пришла музыка: Элвиса и Пита Андерсона мы уже знали — их издавала «Мелодия», а ребята принесли кассеты с группами The Cramps, Batmobile, Rockabilly Psychosis and the Garage Disease и так далее. Строго говоря, это уже сайко, но тогда противоречий мы не видели. А в какой-то прекрасный день по пути в школу я увидел Диму Орехова, представителя тусовки стариков, который тоже жил в Купчино, — он стоял на остановке и выглядел как космическая ракета, припаркованная между «запорожцами». У него все было идеально: косуха, казаки, «левис», ремень с огромной пряжкой, капли Ray Ban. Вспоминаю, как его обхожу, любуюсь…