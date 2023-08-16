Администрация Ростова рассказала, будет ли судиться с ЧВК «Вагнер» из-за помятых танками дорог

Администрация Ростова потребует компенсацию за поврежденные танками ЧВК «Вагнер» улицы только в том случае, если будет признана потерпевшей по уголовному делу. Тем временем на устранение последствий мятежа потратили уже больше 90 миллионов рублей.

Ответ городской администрации 16 августа цитирует 161.RU. Власти Ростова заявили, что дороги отремонтировали в рамках «ранее заключенных контрактов на проведение ямочного ремонта» — то есть, поясняет издание, потратили немалую сумму на срочный ремонт вместо планового поддержания улиц в нормальном состоянии.