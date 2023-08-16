Цены в Петербурге в июле подскочили на 5 %. В основном за счет туризма, импортных фруктов и овощей

Цены в Петербурге в июле 2023 года в годовом выражении выросли на 4,96% после 3,57% месяцем ранее, сообщили 16 августа в пресс-службе Банка России. Это выше, чем по СЗФО (4,82%) и в целом по стране (4,3%). В ЦБ такую динамику связывают с ростом потребительской активности и ослаблением рубля.



Годовой прирост цен на продукты питания в июле увеличился с 0,22% до 2,8%. Это объясняется статистическим эффектом низкой сравнительной базы. В июле прошлого года рубль укрепился, а предложение на рынке расширилось. За счет этого овощи и фрукты дешевели сильнее, чем обычно. В аналогичном месяце текущего года ситуация другая плюс курс рубля упал. Поэтому в годовом выражении в городе подорожали яблоки, виноград, картофель, а также ускорился рост цен на апельсины, бананы, груши и лимоны, капусту. В целом плодоовощная продукция подорожала в Петербурге за последние 12 месяцев на 26,2%.