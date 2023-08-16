Цены в Петербурге в июле подскочили на 5 %. В основном за счет туризма, импортных фруктов и овощей

Цены в Петербурге в июле 2023 года в годовом выражении выросли на 4,96% после 3,57% месяцем ранее, сообщили 16 августа в пресс-службе Банка России. Это выше, чем по СЗФО (4,82%) и в целом по стране (4,3%). В ЦБ такую динамику связывают с ростом потребительской активности и ослаблением рубля.
Годовой прирост цен на продукты питания в июле увеличился с 0,22% до 2,8%. Это объясняется статистическим эффектом низкой сравнительной базы. В июле прошлого года рубль укрепился, а предложение на рынке расширилось. За счет этого овощи и фрукты дешевели сильнее, чем обычно. В аналогичном месяце текущего года ситуация другая плюс курс рубля упал. Поэтому в годовом выражении в городе подорожали яблоки, виноград, картофель, а также ускорился рост цен на апельсины, бананы, груши и лимоны, капусту. В целом плодоовощная продукция подорожала в Петербурге за последние 12 месяцев на 26,2%.
Непродовольственные товары за тот же период подорожали на 1,73% после 0,33% в июне — в основном за счет динамики цен на товары длительного пользования. Цены на бытовую технику, смартфоны, компьютеры и телевизоры стали снижаться медленнее, также из-за роста активности потребителей и ослабления курса.
А вот годовой прирост цен на услуги в июле снизился — с июньских 12,42% до 12,1%. В ЦБ это объясняют замедлением роста стоимости коммунальных услуг, потому что ежегодную индексацию тарифов перенесли с июля 2023 года на декабрь 2022 года. При этом стоимость зарубежного туризма в июле в годовом выражении выросла по сравнению с июнем с 75,5 до 83,5%, а экскурсионных услуг — снизилась с 51,5 до 45,1%, но все равно показатель высокий.
Годовая инфляция в России в июле составила 4,3%. По прогнозу ЦБ, к концу 2023 года она окажется в диапазоне 5–6,5%, а в 2024 году должна составить 4%. Чтобы достичь этого целевого показателя, Банк России на внеплановом заседании совета директоров 15 августа повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.