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    «Значительный риск отклонения вверх». ЦБ рассказал, какой будет инфляция в 2024 году

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    Центробанк РФ видит «значительные риски» превышения целевого показателя по инфляции в 2024 году. Об этом говорится в сообщении регулятора от 15 августа по итогам внеочередного заседания совета директоров.

    «Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться»,— говорится в сообщении.

    «Сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году»,— подчеркивают в ЦБ.

    По мнению регулятора, рост внутреннего спроса, который превышает возможности расширения производства, усиливает инфляционное давление и оказывает влияние на курс рубля из-за повышенного спроса на импорт. Из-за этого усиливается ослабление рубля, сильнее давит на цены, и как результат увеличиваются инфляционные ожидания.

    Резкое повышение ключевой ставки как раз необходимо для возвращения инфляции к целевому показателю в 4% в 2024 году и ее стабилизации около этого показателя в будущем.

    По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться. Регулятор ожидает, что по итогам 2023 года инфляция составит 5,0–6,5%, по итогам 2024-го — 4%.

    Сегодня совет директоров Банка России на внеплановом совещании принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых — сразу на 350 базисных пунктов.

    В Петербурге по итогам 2024 года рост потребительских цен в среднем ожидается на уровне 4,95%, а по итогам 2026 года — на уровне 3,99%. Такой прогноз власти сделали в том числе с учетом «политики ЦБ и правительства РФ, целью которой является поддержание годовой инфляции вблизи 4%».

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