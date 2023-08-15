«Значительный риск отклонения вверх». ЦБ рассказал, какой будет инфляция в 2024 году

Центробанк РФ видит «значительные риски» превышения целевого показателя по инфляции в 2024 году. Об этом говорится в сообщении регулятора от 15 августа по итогам внеочередного заседания совета директоров.



«Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться»,— говорится в сообщении.

«Сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году»,— подчеркивают в ЦБ.