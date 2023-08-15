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    «Полет нормальный». Петербуржцы завоевали 18 призовых мест в соревнованиях дронов

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    Петербуржцы удачно выступили на всероссийских состязаниях беспилотников в Новосибирской области, сообщает 15 августа официальный телеграм-канал правительства Петербурга. Соревнования беспилотных авиационных систем (БАС) проводились в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023».

    В команде Северной столицы были студенты и преподаватели из ЛЭТИ, Военмеха, Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, Государственного университета аэрокосмического приборостроения и Технического колледжа управления и коммерции.

    Петербуржцы приняли участие в 40 индивидуальных и командных соревнованиях. В итоге заняли 10 первых мест, 3 вторых места и 5 третьих мест.

    «Разработка и производство дронов — одно из перспективных направлений, которое напрямую влияет на укрепление обороноспособности и экономики страны», — прокомментировал успех петербургской сборной по БАС губернатор Александр Беглов.

    Напомним, в мае было заявлено, что в Петербурге планируют создать Национальный центр авиационного приборостроения, который объединит разработку, производство и обучение специалистов.

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