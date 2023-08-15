Глава штаба НАТО: Украина может войти в НАТО, если уступит России территории

Украина может стать членом НАТО, если уступит территории России. Такой вариант может стать окончанием конфликта на Украине. Об этом заявил начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен, передает во вторник, 15 августа, Verdens Gang.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — сказал он.



Йенсен уточнил, что Украина не должна уступать территорию для решения конфликта с Россией и будущего вступления в НАТО. «Это может быть возможным решением», — пояснил он.

