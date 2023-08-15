Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан: новости СВО за 15 августа

Кассетные боеприпасы запрещены к производству, передаче и применению специальной международной Конвенцией от 2008 года Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 августа.



Украина готова бойкотировать Олимпийские игры из-за русских спортсменов Премьер Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале заявил, что Украина и еще 34 страны сформировали международную коалицию «За честный спорт».

— Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если РФ и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях. Ожидаем, что МОК примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады, — написал Денис Шмыгаль в телеграм-канале.



Премьер Украины не отметил, какие еще страны, помимо Украины, входят в сформированную коалицию. Ранее министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт заявлял, что украинские атлеты будут участвовать в Олимпийских играх вместе со спортсменами из России и Белоруссии, если они будут выступать в нейтральном статусе.

Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности, заявил о том, что военный ресурс Украины практически исчерпан.



— Несмотря на всестороннюю помощь Запада, ВСУ не удается добиться результатов. Пример тому — разрекламированное стратегическое контрнаступление. <…> Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан, — заявил Шойгу.

Также Шойгу отметил, что Россия может начать применять на СВО кассетные боеприпасы.

— Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено, — заявил министр обороны.



Он обратил внимание на то, что ранее США называли военным преступлением использование кассетных боеприпасов, однако теперь поставляет их Украине.

Военные не пустили украинских диверсантов в Брянскую область Сегодня диверсионно-разведывательная группа Украины пыталась проникнуть в Брянскую область, однако им не дали это сделать Вооруженные силы РФ. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

— В данный момент Вооруженными силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области и спецподразделениями управления Росгвардии по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Спасибо нашим защитникам, — написал Александр Богомаз.



Он также отметил, что пострадал один из рабочих, он доставлен в районную больницу. Также из-за обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, частично повреждены производственные помещения и автомобиль. Бывшего полковника ГРУ оштрафовали за дискредитацию ВС РФ Экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.

— Квачков признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, — передает издание.



Ранее экс-полковник был арестован в декабре 2010 года по обвинению в организации военного мятежа, призывах к насильственному свержению государственного строя и пропаганде терроризма. В итоге бывший полковник получил 13 лет тюрьмы, однако позднее Верховный суд сократил наказание до восьми лет. В 2019 году Квачков был освобожден в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.



«Википедию» оштрафовали на 2 миллиона рублей за фейки об СВО Мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation уже во второй раз. Причиной штрафа стал отказ удалить статьи с недостоверной информацией о специальной военной операции, сообщает ТАСС.

— Признать компанию Wikimedia Foundation виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей, — передает издание слова судьи.



Также суд впервые оштрафовал Reddit на два млн рублей: на интернет-платформе была размещена недостоверная информация о проведении СВО на Украине.

ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Киеву данные о перевозке грузов В Крыму ФСБ задержала местного жителя, передававшего информацию о перевозке грузов в зону СВО. Как сообщает ТАСС, задержанный отправлял данные в зону СВО по заданию украинских спецслужб.

— Пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии, гражданина России 1965 года рождения, передававшего по заданию спецслужб Украины сведения о перемещении и формировании военных грузов, которые следуют через территорию Крыма в зону проведения спецоперации, — передает издание слова Центра общественных связей ФСБ России.



Задержанный подтвердил факт сотрудничества с СБУ, а также рассказал силовикам координаты схрона. ФСБ нашла в указанном месте самодельное взрывное устройство со взрывчатым веществом. Мужчина заключен под стражу, его проверяют на причастность к другим преступлениям.

