«Фонтанка» узнала, где все-таки можно взять дефицитный транспондер для ЗCД

Три недели назад в Петербурге перестали продавать транспондеры T-pass для проезда по платным дорогам. Тем не менее «Фонтанка» нашла, где их еще можно найти, чтобы спокойно передвигаться по ЗСД.



Как писали в KP.RU, заказать транспондер могли только юридические лица: арендовать за пять рублей в день или приобрести у партнеров «Автодора» в интернет-магазинах и заплатить от 5 до 15 тысяч рублей.

При этом дефицит не был внезапным — иностранные производители перестали поставлять чипы в Россию, так что речь о росте цен и проблемах с транспондерами зашла еще в прошлом году.