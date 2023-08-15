«Фонтанка» узнала, где все-таки можно взять дефицитный транспондер для ЗCД

Три недели назад в Петербурге перестали продавать транспондеры T-pass для проезда по платным дорогам. Тем не менее «Фонтанка» нашла, где их еще можно найти, чтобы спокойно передвигаться по ЗСД.
Как писали в KP.RU, заказать транспондер могли только юридические лица: арендовать за пять рублей в день или приобрести у партнеров «Автодора» в интернет-магазинах и заплатить от 5 до 15 тысяч рублей.
При этом дефицит не был внезапным — иностранные производители перестали поставлять чипы в Россию, так что речь о росте цен и проблемах с транспондерами зашла еще в прошлом году.
В операторе ЗСД — ООО «Магистраль северной столицы» (МСС) — рассказали «Фонтанке», что были нарушены логистические цепочки поставок определенных групп электронных устройств, в том числе транспондеров от иностранных производителей.
«МСС, стремясь сделать устройство максимально доступным для пользователей, заключило контракты с альтернативными поставщиками. Однако формирование запасов, необходимых для полноценного обеспечения спроса на устройство, требует времени. Ожидаем восстановления прежнего порядка распространения в ближайшее время», — подчеркнули в компании.
В колл-центре МСС клиентам говорят, что купить транспондеры сейчас невозможно. «Они появятся в ближайшее время, — уверяет оператор, но на уточняющий вопрос признается: — Их нет, и информации, когда они будут, тоже нет».
Тем не менее заветные транспондеры «Фонтанка» нашла — на сайте у «Автодор-Платные дороги», которые и являются эмитентами для М-11. Торгуют ими по 4 тысячи рублей за штуку. Оператор «Автодора» подтвердил, что транспондеры действительно есть в продаже и они действуют на платных дорогах, в том числе и на ЗСД.