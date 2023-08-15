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    Шойгу назвал освобождение военных РФ из плена одной из приоритетных гуманитарных задач спецоперации

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    Освобождение российских военных из украинского плена — одна из главных гуманитарных задач спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 15 августа, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    Россия наладила взаимодействие с международным Красным Крестом, представители которого оказывают существенную поддержку при нахождении попавших в плен военных, поделился глава военного ведомства.

    По словам Шойгу, работа по освобождению российских военных деликатна и сложна из-за недоговороспособности властей Украины.

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