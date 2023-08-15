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    ВАЗ врезался в «Камри» и отбросил её в пешеходов и МАЗ — шестерым пострадавшим гражданам ДНР помогали Росгвардейцы

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    Росгвардейцы первыми оказали помощь пострадавшим в ДТП в Мариуполе. Об этом сообщает 15 августа Росгвардия Северо-Западного округа в своём телеграм-канале.

    Фото: Росгвардия Северо-Западного округа
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    «Военнослужащие спецназа Росгвардии, обеспечивающие безопасность альтернативного маршрута в Крым, первыми пришли на помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии жителям Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

    ДТП произошло 10 августа в Орджоникидзевском районе Мариуполя, пишет донецкая «Комсомолка» со ссылкой на Госавтоинспекцию МВД ДНР. Водитель ВАЗ-217320 не справился с управлением на мокрой от дождя дороге и врезался в стоящую впереди Toyota Camry. «Тойоту» отбросило вперёд — на двух находившихся перед ней пешеходов, также она ударила МАЗ, стоящий у обочины. Пострадали шесть человека: водитель и три пассажира «Лады», а также оба пешехода.

    «Военнослужащие вызвали экстренные службы, перекрыли место аварии и оказали доврачебную помощь пострадавшим. Прибывшим медикам росгвардейцы помогли осуществить погрузку пострадавших в машины скорой медицинской помощи», — отмечают в Росгвардии.

    Фото: Росгвардия Северо-Западного округа

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